Summit Go4Travel 2024 reuniu mais de 200 profissionais das viagens no Porto Santo

O Summit Go4Travel 2024 realizou-se entre os dias 18 e 20 de Outubro, no Porto Santo, para celebrar o presente e o futuro da Go4Travel. Esta foi a convenção anual do grupo que reuniu mais de 200 profissionais de agências de viagens.

"Mais do que simples oportunidades de contacto e interação, estes momentos têm reforçado o papel do Summit como um catalisador para a criação de novas oportunidades de negócio", refere nota à imprensa. A sessão de abertura contou com intervenções do presidente do Conselho de Administração da Go4Travel, João Matias, do presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, e da directora executiva da Associação de Promoção da Madeira, Sara Marote.

João Matias destacou a importância das agências para a “posição de vanguarda” que a Go4Travel assume no sector. “Não seria possível sem o compromisso e a competência de cada um dos profissionais que constituem o ecossistema Go4Travel, a par da relação sólida que estabelecemos com os nossos parceiros de negócio”, referiu o presidente do Conselho de Administração.

O representante do grupo aproveitou, também, para fazer uma radiografia do ano que passou desde a última convenção, notando que o Summit 2024 foi o primeiro a ser organizado sob o novo Conselho de Administração eleito, em Abril deste ano, para o triénio 2024-2026. João Matias destacou um conjunto de iniciativas levadas a cabo pela Go4Travel, que têm sido integradas nas cadeias de valor dos acionistas, tais como a continuidade da estratégia de acordos com parceiros; o lançamento dos alicerces para um novo modelo de monitorização de risco e de gestão de recursos financeiros; a concretização de acordos com os GDS Travelport e Amadeus, enquadrados com as novas tendências dos sistemas de distribuição no transporte aéreo; o aprofundamento da parceria estratégica com o Grupo Ávoris; e o desenho de um modelo para a expansão do negócio do 4Book.

A respeito do 4Book, plataforma de reserva exclusiva da Go4Travel, João Matias sublinhou a importância da “competitividade da oferta” desta ferramenta para a proposta de valor das agências do grupo no mercado, adiantando que o 4Book tem apresentado um crescimento de dois dígitos ao ano.

No Summit, foi também anunciada a integração da Nortravel no grupo de consolidação da Go4Travel – o primeiro passo oficial de ligação entre a Go4Travel e o Grupo Ávoris desde a assinatura, em 2023, de um acordo de intenções para uma parceria estratégica.