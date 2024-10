Clássicos continuam a espalhar charme no Porto Santo

Os automóveis clássicos da Madeira continuam a espalhar o seu charme pelas ruas e estradas da "ilha dourada".

Ontem, mais três dezenas destas maravilhas antigas estiveram em exposição no Largo do Município e encantaram muitos locais e turistas. Este domingo, já houve passeio pelas estradas da ilha do Porto Santo.

Já, ao início da tarde iniciou-se um almoço no restaurante do Porto Santo Golfe, que se prevê durar tarde dentro, antes de continuarem os seu passeio pela ilha.