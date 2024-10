Acidente na Via Rápida condiciona tráfego

Um acidente ocorrido na Via Rápida, mais precisamente no Túnel João Abel de Freitas, no sentido Ribeira Brava - Machico, está a condicionar o trânsito nesta manhã.

Ainda desconhecemos as circunstâncias nem as consequências para os envolvvidos directamente no acidente, mas é certo que pelo menos 1 a 2 km de filas de trânsito já se formaram além do nó da saída Oeste (São Martinho).