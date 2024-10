Pancadaria no Funchal faz dois feridos

Dois indivíduos envolveram-se há instantes numa cena de pancadaria, junto a um bar localizado na zona do Til, no Funchal.

Um deles, de 47 anos, foi agredido com um pau e apresenta ferimentos na cabeça. O outro, um homem de 70 anos, apresenta uma fractura exposta numa perna. Os Bombeiros Voluntários Madeirenses encontram-se no local com duas ambulâncias a socorrer as vítimas, juntamente com a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).

A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência.