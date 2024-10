Já começou a quinta 'Mostra do Pão' no Porto Santo

Já teve início a 'V Mostra do Pão', no largo das Palmeiras, no centro da ilha do Porto Santo.

Numa organização da junta freguesia do Porto Santo, este certame acolhe um carinho muito grande na ilha.

Para a presidente da junta, Joselina Melim, este evento também serve para "procurar mostrar aos mais novos, como eram tradições, nomeadamente nesta área do antigamente no Porto Santo".

O certame termina no domingo, sendo que até lá muito vai acontecer em termos culturais e recreactivos, no Largo das Palmeiras, no centro da cidade do Porto Santo.