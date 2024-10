Alteração de trânsito no Santo da Serra gera confusão aos automobilistas

O primeiro dia da alteração do sentido do trânsito automóvel no principal arruamento da freguesia do Santo António da Serra, em Santa Cruz, está a causar alguma confusão aos automobilistas.

Tal como já noticiado esta sexta-feira pelo DIÁRIO, a partir de hoje, a circulação automóvel na Rua Dr.ª Filomena Mina, passa a fazer-se apenas num sentido, do Centro de Saúde para o posto de combustível. Já a circulação no sentido inverso terá de ser feita pela Estrada Dr. João de Gouveia. Contudo este sábado, vários automobilistas não estão a respeitar a alteração, conduzindo em contramão.

Segundo foi relatado ao DIÁRIO, a população receia que algum acidente ocorra por desconhecimento da mudança.

Também alguns ciclistas foram surpreendidos, esta manhã, por viaturas em contramão.

Ao DIÁRIO, o presidente da Junta de Freguesia do Santo António da Serra esclarece que a "polícia está a par da situação".

"É natural que, qualquer mudança, no primeiro dia haja aí alguma distração de algum automobilista, mas a polícia está a par da situação e com certeza fará o seu trabalho", acrescentando que a PSP está "ciente e foi pedido por parte do município à polícia para ter em atenção aos primeiros dias".

Importa referir que, esta mudança causou algum alvoroço, tendo sido criado um abaixo-assinado para mostrar o desagrado.

Ainda esta manhã decorreu, no centro da freguesia, uma manifestação.