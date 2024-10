Abertas inscrições para Rali Porto Santo

Já se encontram abertas as inscrições para o Rali Porto Santo, a sétima e última prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira.

A prova, que é da responsabilidade do Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira, em parceria com a Câmara Municipal do Porto Santo, será disputada ao longo de dois dias, sexta e sábado, 29 e 30 de Novembro, respectivamente. No entanto, existirão verificações administrativas e técnicas iniciais facultativas no final de tarde de quinta-feira, 28 de Novembro.

O rali terá o seu centro operacional, parque de assistência e reagrupamentos no Pavilhão Multiusos do Porto Santo enquanto os parques fechados estarão junto à autarquia que dinamizou este regresso dos ralis à Ilha Dourada. A cerimónia de entrega de prémios também decorrerá no centro de Vila Baleira. Apesar do regulamento enviado à Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting estar ainda em aprovação naquele organismo que organiza o campeonato regional da modalidade, está prevista a disputa de oito provas especiais de classificação.

A primeira, 'Porto Santo Line', a disputar na noite de sexta-feira, terá como palco o kartódromo local num traçado com 2,20 km. No sábado serão cumpridas sete classificativas em múltiplas passagens por Serras 'Coral', que liga, num percurso alterado em relação ao passado e em 12,00 km, o Pé do Pico ao Farrobo, passando pela Serra de Fora, Serra de Dentro e Camacha e, uma das novidades desta edição, o troço cronometrado Golfe que unirá o Campo de Baixo à Ponta após 4,01 km.

Através da parceria com os patrocinadores, "a comissão organizadora conseguirá apoiar a deslocação dos concorrentes com o transporte marítimo da viatura de competição, rolante ou sobre atrelado, e do veículo de assistência. Aos concorrentes inscritos serão ainda facilitadas quatro passagens marítimas e um quarto duplo para os três dias em que decorre o evento. O embarque da caravana do rali será na quinta-feira, 28 de novembro, às 15:30, numa viagem especial dedicada à prova", conclui uma nota enviada.