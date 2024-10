Esteja atento aos sinais que indicam que sofre de apneia do sono

Ainda que a apneia do sono seja mais comum a partir dos 40-60 anos de idade, o certo é que pode afectar outras faixas etárias.

Muitas vezes, o ressonar é o primeiro sinal deste síndrome. Por isso, é importante estar atento, procurar cuidados médicos para esclarecer a questão e tratar eficazmente uma eventual apneia do sono que seja diagnosticada.

O Hospital da Luz ajuda a esclarecer mais sobre o problema.

Homens

O sexo masculino é já de si um factor de risco, mas há outros, como idade superior a 50 anos; obesidade; pescoço largo (circunferência ou perímetro do pescoço > 40 cm); hipertensão arterial; ressonar; paragens respiratórias ou episódios de sufoco a dormir e cansaço ao acordar. Caso tenha mais de dois destes itens, pode ter síndrome de apneia obstrutiva do sono moderada ou grave.

Mulheres

Depois da menopausa, a prevalência da apneia do sono nas mulheres aumenta significativamente. Após os 50 anos, cerca de 1 em cada 10 mulheres tem apneia obstrutiva do sono. Há que ter em atenção os seguintes sintomas: insónia; falta de energia; dores de cabeça matinais; vontade de mexer constantemente as pernas; perturbações do humor; suores nocturnos; ressonar; sonolência diurna e pesadelos.

Grávidas

De acordo com o Hospital da Luz, uma em cada 10 mulheres grávidas sofre de apneia do sono durante a gravidez.

Nesta fase fisiológica os sintomas são menos específicos, caracterizando-se, sobretudo, por sonolência excessiva durante o dia. Nem sempre se detecta ressonar ou paragens respiratórias durante o sono. Um aumento de peso superior ao desejável e a idade superior a 35 anos são os principais factores de risco para a apneia do sono nas grávidas.

A apneia do sono na gravidez pode estar associada a complicações: Para a mãe, como diabetes gestacional e pressão arterial elevada que podem levar a pré-eclâmpsia, com risco de vida para a mulher grávida e para o bebé; para o feto, como atraso do crescimento intrauterino, nascimento prematuro e baixo peso ao nascer.

Crianças e jovens

Nas crianças e jovens, os problemas de atenção, de aprendizagem, a hiperactividade e a perturbação do desenvolvimento também podem estar associados a síndrome de apneia obstrutiva do sono. É importante ter em conta o seguinte: ressonar; pausas respiratórias durante o sono; dormir de boca aberta; babar-se durante o sono; acordar durante a noite sem motivo aparente; acordar cansado; ter queixas de sono durante o dia; presença de rinite alérgica; desvio do septo nasal; amígdalas grandes; excesso de peso e obesidade e maxilar inferior pequeno.

Excesso de peso e obesidade

Se sofre de excesso de peso ou de obesidade, tenha em atenção que estes são considerados factores de risco para a apneia obstrutiva do sono. Não ignore caso ressonar; acordar frequentemente durante a noite; acordar com sensação de sufoco ou engasgamento; acordar cansado apesar de dormir um número de horas adequado; adormecer facilmente durante o dia e ter dificuldades de concentração ou problemas de memória.

Porque a prevenção é importante, há que ter em conta que alguns factores de risco podem ser evitados, tais como o tabagismo e o uso de drogas miorelaxantes, álcool ou sedativos.