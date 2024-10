JPP critica preços das viagens de barco para o Porto Santo

O secretário-geral do Juntos pelo Povo (JPP) veio, hoje, a público criticar os preços das viagens de barco para o Porto Santo.

Num comunicado remetido às redacções, Élvio Sousa argumenta que o “monopólio do transporte marítimo”, com “preços demasiados elevados”, “inviabiliza a alternativa ao transporte aéreo (nomeadamente através de ferry)" e "dificulta a entrada e saída de mercadorias e potencia o aumento do preço dos produtos".

"Já repararam que somos duas ilhas com preços elevados e exploradas até ao tutano por interesses de negócio e financeiros de meia dúzia. Nós acabamos por pagar esse 'corte' e com silêncio cúmplice de alguns media, cujos Donos Disto Tudo têm interesses financeiros na mobilidade, transportes e produtos energéticos", evidencia o líder parlamentar na Assembleia Legislativa da Madeira.

Na mesma nota, aponta alguns exemplos.

"Transportar um contentor do continente para Madeira custa comprovadamente 18 por mais caro, e com uma taxa adicional para o Porto Santo; viajar para Lisboa custa em média mais 200 a 300 euros (segundo a ANAC) do que o modelo social de mobilidade anterior; e uma garrafa de gás de 14kg custa, em média, mais 10 euros do que uma garrafa nos Açores", ilustra Élvio Sousa, que compara também o preço de uma viagem Tenerife-Las Palmas com o de uma viagem de barco entre a Madeira e o Porto Santo.

Basta uma consulta rápida aos operadores do arquipélago vizinho para chegarmos à conclusão de como é excessivamente mais caro ir de barco ao Porto Santo pelo preço praticado nas viagens do Lobo Marinho, quando comparado com os preços aqui perto de Canárias. Viajar de barco entre Santa Cruz de Tenerife e Las Palmas (cuja distância é superior em mais de 17 milhas, ou seja, mais 27 Km que entre Funchal e Porto Santo), numa duração de 1h40, por passageiro e carro, custa apenas 26,95 euros por pessoa. Sabem quanto pratica o Lobo Marinho, numa viagem que é mais perto que a de Canárias e leva uma hora mais (2h30)? Custa 168,70 euros, também por passageiro e carro, ou seja, mais 141 euros Élvio Sousa

O dirigente do JPP conclui dizendo que "esta é verdadeira natureza dos monopólios desta Região".