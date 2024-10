Novo acidente entope saída para o Hospital

Um despiste de moto causou perto das 8h20 um novo acidente na Via Rápida, igualmente no sentido Ribeira Brava - Machico, causando um ferido.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram chamados a socorrer uma vítima, um homem, condutor do motociclo, que saía para a zona do Hospital, junto ao nó da Saída Oeste (São Martinho), rumo ao Hospital.

Do acidente, resultou o normal congestionamento que se estende por cerca de 2,5 km, chegando as filas de trânsito além da Ponte dos Frades, em Câmara de Lobos.