Marítimo apresenta novo treinador esta segunda-feira

O Club Sport Marítimo apresenta esta segunda-feira, 21 de Outubro, o novo treinador da colectividade, Rui Duarte.

O técnico de 46 anos será apresentado oficialmente pelas 12 horas no Estádio dos Barreiros. À tarde, o novo treinador vai orientar pela primeira vez um treino dos verde-rubros, no campo de Santo António.

Trata-se do terceiro técnico a orientar a equipa principal do CS Marítimo na presente temporada depois de Fábio Pereira e Jorge Silas.

A estreia no banco da equipa verde-rubra está marcada para o próximo dia 27 frente ao Felgueiras, encontro referente à nona jornada da II Liga.

Outras iniciativas que marcam a agenda regional neste que é o ducentésimo nonagésimo quinto dia do ano, em que faltam 71 dias para o fim de 2024:

- 8h30 - O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, participa na Sessão de Abertura do ‘I Curso de Transporte Aéreo Neonatal e Pediátrico’, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça;

- Das 9 às 18 horas - X edição do Winter Market no Mercado dos Lavradores;

- 9h30 - 5.º Consórcio Regional para a Intervenção Comunitária (CRIC) na Sala de Audiências da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas com a participação da secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa, e da vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal;

- 10 horas - Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa da Madeira sobre ‘Apuramento de responsabilidades políticas no combate aos incêndios’;

- 11 horas - O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe em audiência o Governador do Rotary Club Portugal - Distrito 1960, e uma delegação do Rotary Internaciona;

- 11 horas – O JPP promove uma acção política na sala de imprensa do Parlamento Regional;

- 12 horas - A Câmara Municipal de Machico promove uma sessão de esclarecimento sobre os benefícios de sediar uma empresa nos parques empresárias no Salão Nobre da autarquia;

- 12 horas – A ACIF-CCIM apresenta a próxima edição do Mercado de Automóveis Usados;

- 12 horas - Apresentação do novo treinador do Marítimo no Estádio dos Barreiros;

- 14h30 - O PSD/M na Assembleia da República realiza uma iniciativa política junto à entrada da Zona Franca da Madeira, no Caniçal;

- 17h30 - O Museu de Arte Sacra do Funchal acolhe uma conferência proferida pela investigadora Rita Rodrigues intitulada Martírio de Santa Úrsula e das onze mil virgens: a lenda, a doçura e a dor, a partir da pintura da autoria do pintor Martim Conrado, proveniente da Igreja do Colégio e que integra hoje a colecção do museu;

- 18 horas - Inauguração da Exposição Fotográfica de Andy Mann no Reid’s Palace;

- 18h30 - FNAC Talks sobre ‘Os benefícios da tecnologia na saúde mental’ com Eduardo Carqueja, diretor do Serviço de Psicologia da Unidade Local de Saúde São João e actual candidato a bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses pela lista ‘Reforçar a Psicologia’, Ana Rodrigues, Psicóloga do Desporto, e outros profissionais da área da saúde mental;

- 15 horas – No âmbito do Dia Europeu da Estatística, a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia apresenta, no auditório da EB/PE Dr. Eduardo Brazão de Castro, pela primeira vez, um Dashboard das Estatísticas da Educação da Região em Power BI, que se configura como uma ferramenta interactiva de análise e visualização de dados;

- 16 horas - Treino do Marítimo com o novo treinador no Complexo do Marítimo;

- 16 horas – O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, desloca-se ao Sítio da Adega, no Campanário, para a apresentação do projecto Pista de Motociclismo Rui Zacarias.

Principais acontecimentos registados a 21 de Outubro:

1803 - O químico inglês John Dalton apresenta o primeiro esboço da Tabela de Pesos Atómicos na Sociedade de Manchester.

1805 - Vitória da armada britânica comandada pelo almirante Horatio Nelson, na Batalha de Trafalgar, sobre a aliança franco-espanhola.

1879 - Thomas Edison apresenta a lâmpada elétrica.

1913 - São publicadas as primeiras palavras cruzadas no New York World.

1917 - O ator português Vasco Santana estreia-se no palco do Teatro Avenida, em Lisboa, na figura de "compére" de uma revista da época.

1945 - As mulheres francesas exercem pela primeira vez o direito de voto.

1950 - Tropas chinesas começam a ocupação do Tibete.

1959 - Abre ao público o Museu Guggenheim, em Nova Iorque.

1962 - John F Kennedy, Presidente dos Estados Unidos (EUA), ordena um ataque militar a Cuba (para dia 22). Há disparos de advertência dirigidos às embarcações próximas da chamada "linha de quarentena" estabelecida pelos norte-americanos.

1965 - A Organização de Unidade Africana decide apoiar a intensificação da luta pela independência nos territórios sob administração portuguesa.

1966 - Morrem perto de 150 pessoas no desabamento de uma mina de carvão no sul do País de Gales.

1967 - Realiza-se a grande manifestação de Washington contra a presença dos EUA no Vietname.

1969 - A vitória do SPD, na Alemanha Federal, garante a Chancelaria ao social-democrata Willy Brandt.

1973 - Crise do petróleo. Quatro Estados do Golfo Pérsico cortam o fornecimento de petróleo aos EUA, pelo apoio a Israel no conflito no Médio Oriente.

1974 - Assinatura do acordo de cessar-fogo entre as forças militares portuguesas e o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA).

1982 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao escritor colombiano Gabriel García Márquez, autor de "Cem Anos de Solidão".- O austríaco Niki Lauda vence o Grande Prémio de Portugal de Fórmula Um e sagra-se campeão mundial da modalidade.

1983 - O navio-escola Polar (ex "Anne Linde"), construído em 1977 nos estaleiros Phoenix B. V., Westerbroeck, em Roterdão, com o seu primeiro registo em Viersen (RFA) e usado em cruzeiros até 1982, é incorporado na Marinha Portuguesa.

1987 - O Prémio Nobel da Economia é atribuído ao norte-americano Robert M. Solow, pelo contributo para a teoria do crescimento económico.

1988 - O antigo Presidente das Filipinas Ferdinando Marcos, e a mulher, Imelda, são acusados de fraude e corrupção pela justiça da cidade de Nova Iorque

1994 - Os EUA e a Coreia do Norte assinam, em Genebra, o acordo para a reestruturação do programa nuclear de Pyongyang.

1996 - Portugal é eleito membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU).

1998 - Início da comercialização do Viagra em Portugal.

2003 - Entra em vigor a proibição de circulação na União Europeia de navios de casco simples que transportem produtos petrolíferos pesados, segundo uma norma que visa evitar acidentes como o do petroleiro Prestige em novembro do ano anterior.

2005 - O Presidente da República, Jorge Sampaio, promulga a lei que põe fim aos privilégios dos titulares de cargos políticos, como as subvenções vitalícias.

2007 - A cápsula espacial Soyouz aterra com sucesso no Cazaquistão com os dois cosmonautas russos Fyodor Yurchikhin e Oleg Kotov que estavam a residir na Estação Espacial Internacional e o primeiro astronauta da Malásia, Sheikh Muszaphar Shukor.

2008 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, promulga a nova Lei do Divórcio, deixando, contudo, um alerta para as situações de "profunda injustiça" a que este regime jurídico irá conduzir na prática, sobretudo para os mais vulneráveis.

2009 - O arquiteto português David Mares vence o Prémio do Público do concurso internacional de design de abrigos do Museu Guggenheim de Nova Iorque, com um modelo que conjuga aço, madeira e cortiça.

2010 - O Parlamento Europeu atribui o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento ao dissidente cubano Guillermo Fariñas, que se manteve em greve de fome contra o Governo dos irmãos Castro durante mais de quatro meses.

2010 - A biblioteca particular de Fernando Pessoa, a primeira biblioteca portuguesa a ser integralmente digitalizada, passa a estar disponível online, por iniciativa da Biblioteca Nacional de Portugal.

2011 - Os ministros das Finanças da Zona Euro aprovam o desembolso de uma nova 'tranche' de oito mil milhões de euros da ajuda financeira à Grécia.

2013 - Entrega do navio-escola Polar à Marinha portuguesa.

2014 - O presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, faz o discurso de despedida perante o Parlamento Europeu, em Estrasburgo, na véspera da eleição da "Comissão Juncker", e dois dias depois participa no seu último Conselho Europeu, no qual os líderes da UE fecharam um acordo sobre a política energética e climática da União até 2030.

2014 - A Assembleia Geral da ONU elege Portugal, com 184 votos, para o Conselho de Direitos Humanos, organismo que observa a proteção e a promoção internacional dos direitos humanos, na reunião que decorre em Nova Iorque.

2015 - O ex-presidente do Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado, vê as medidas de coação alteradas, podendo ficar em liberdade, mediante o pagamento de uma caução de três milhões de euros, anuncia o Ministério Público.

2016 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o decreto que regulamenta o acesso à atividade e ao mercado dos transportes em táxi, para reforçar as "medidas dissuasoras de atividade ilegal" no setor.

2020 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o diploma aprovado por PS e PSD que reduz os debates europeus no parlamento para dois por semestre, depois de ter vetado uma primeira versão que previa apenas um por semestre.

2020 - A Autoridade da Concorrência (AdC) dá 'luz verde' ao reforço do Estado na TAP, com a aquisição de 22,5% do capital da companhia, que se somam aos 50% já detidos pela Parpública.

2020 - A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, comunica que o acordo alcançado pelo Conselho da União Europeia sobre a Política Agrícola Comum (PAC) pós-2021 é "muito positivo" para Portugal por garantir, nomeadamente, os rendimentos dos agricultores.

2021 - O Conselho de Ministros aprova o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde (SNS), na sequência da aprovação de uma nova Lei de Bases da Saúde, em 2019, que reafirma a centralidade do SNS no sistema de saúde, e aprova também uma proposta de alteração à legislação laboral, que acomoda as prioridades detetadas no âmbito da Agenda do Trabalho Digno.

2023 - O líder da Web Summit, Paddy Cosgrave, demite-se do cargo depois de várias empresas cancelarem a participação no evento, em Lisboa, na sequência de afirmações que fez sobre Israel.

