Agências de viagens vão reunir-se no Porto Santo para "promover o destino"

De 18 a 20 de Outubro, Porto Santo vai receber o 'Summit Go4Travel 2024'. Este evento anual reúne profissionais das agências de viagens 'Go4Travel', parceiros e fornecedores, com o intuito de "fomentar parcerias estratégicas" e "promover o destino".

"A escolha do Porto Santo como destino para a convenção de 2024 sublinha o compromisso da Go4Travel em promover as diversas regiões de Portugal, destacando as potencialidades turísticas e culturais de cada território ao incorporá-las na programação do evento", refere a organização em comunicado de imprensa.

Este ano, a “ilha dourada” assumirá protagonismo ao longo dos dias de convenção, que decorrerá sob o mote "The Golden Summit”, através de um conjunto de experiências associadas à cultura local.

"Estamos entusiasmados por regressar à Madeira, desta vez no Porto Santo, para o nosso Summit Go4Travel 2024. Este encontro é fundamental para fortalecer laços no setor das viagens e impulsionar o dinamismo do universo Go4Travel, que conta com 44 agências e 700 profissionais. Acreditamos que esta edição será uma oportunidade única para explorar novas sinergias e continuar a promover a excelência no serviço prestado pelas nossas agências de viagens", afirma João Matias, presidente do Conselho de Administração da Go4Travel, citada na mesma nota.

O programa da convenção consistirá, então, num conjunto de experiências ligadas ao destino Porto Santo, que terão lugar, sobretudo, ao longo do dia 19 de Outubro, e que - de acordo com a organização - "servirão de pano de fundo para os momentos de contacto entre todo o universo Go4Travel". A abertura está agendada para esse mesmo dia, às 10 horas.

Fundada em 2007, a Go4Travel é um dos mais reputados grupos de agências de viagens no mercado português. É constituída por 44 acionistas de reconhecidas e experientes agências de viagens nacionais, contando com 100 balcões de venda em Portugal continental, nos Açores e na Madeira.

Organizado desde 2017, o Summit Go4Travel é um espaço de discussão da indústria e de promoção de sinergias entre agências e parceiros, bem como a principal plataforma do grupo para oportunidades de 'networking' e 'team building'.