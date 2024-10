A esta hora ainda nem sequer amanheceu, mas é certo e seguro que o trânsito congestionado de segunda-feira e no local habitual já se estende por cerca de 4 km.

A partir do km 24 na Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava, o tráfego intenso tem uma extensão que dificulta quem conduz a esta hora, sendo, para já, a única situação a despertar alerta.