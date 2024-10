Cruzeiro da Música no Costa Toscana

A pensar já em 2025, a Intertours sugere-lhe um programa completamente diferente: um cruzeiro musical pelo Mediterrâneo com partida de Barcelona.

Com 2 partidas em Fevereiro, tudo neste cruzeiro será inspirado na música: festas exclusivas com DJs internacionais, silent disco, ensaios musicais, espectáculos, shows de talentos e muito mais.

Para tornar tudo ainda mais especial, o programa inclui 3 excursões em terra e também as novas Sea Destinations, experiências incríveis de luz e música em locais icónicos dos itinerários.

Partida de 3 de Fevereiro 2025 – 9 dias / 8 noites

Itinerário: Barcelona, Palma de Maiorca, Palermo, Civitavecchia/Roma, Savona, Sanremo, Barcelona

Preço por pessoa em camarote duplo:

Interior - 1 024€ | Vista Mar - 1 124€ | Varanda – 1 214€

Partida de 11 de Fevereiro 2025 – 8 dias / 7 noites

Itinerário: Barcelona, Marselha, Civitavecchia/Roma, Sanremo, Savona, Marselha, Barcelona

Preço por pessoa em camarote duplo:

Interior - 879€ | Vista Mar - 959€ | Varanda – 1 029€

Os valores incluem o cruzeiro de 8 ou 9 dias em cabine dupla interior com pensão completa e tarifa Super Tudo Incluído (pacote de bebidas My Drinks e 3 excursões à escolha do Pacote de excursões My Explorations), experiências Sea Destinations, taxas portuárias e taxas de serviço.

Não estão incluídas as passagens aéreas, despesas de reserva, seguro, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

Tanto os preços como a disponibilidade estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291208920 ou do email [email protected]

Intertours

Funchal: Largo do Phelps, 18 – 291 208 920

Camacha: Camacha Shopping, loja 9 – 291 923 880

Email: [email protected]

Fotos: Palermo_Foto de Who's Denilo na Unsplash; SanRemo_Foto de Viktor Hesse na Unsplash; Roma_Foto de Spencer Davis na Unsplash; Palma de Maiorca_Foto de Tom Podmore na Unsplash.