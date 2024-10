Cinemas portugueses com bilhetes a preço reduzido entre segunda e quarta-feira

Salas portuguesas de cinema acolhem, de segunda a quarta-feira, a Festa do Cinema, com o preço dos bilhetes reduzido a 3,5 euros, na segunda edição deste ano da iniciativa, anunciou a Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas.

De 21 a 23 de outubro, "são várias dezenas de filmes, de todos os géneros, das obras nacionais às estrangeiras, em exibição a preço reduzido", lê-se no comunicado da Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas (APEC).

Entre os filmes portugueses que podem ser vistos em diferentes cinemas durante estes dias, contam-se "Grand Tour", de Miguel Gomes, "Manga d'Terra", de Basil da Cunha, "O Teu Rosto Será o Último", de Luís Filipe Rocha, "O vento assobiando nas gruas", de Jeanne Waltz, e "A flor do Buriti", de Renée Nader Messora e João Salaviza.

"Grand Tour", prémio de melhor realização em Cannes, é o filme português nomeado pela Academia Portuguesa de Cinema (APC) como candidato a uma nomeação de Melhor Filme Internacional para os próximos Óscares e as restantes longas-metragens foram finalistas candidatas a essa indicação.

Entre outras obras faladas em português ou com coprodução portuguesa, em exibição, constam igualmente "O melhor dos mundos", de Rita Nunes, "Podia ter esperado por agosto", de César Mourão, o documentário de Ramon De Los Santos "Operário Amador", e as curtas-metragens "Um Caroço de Abacate", de Ary Zara, "As Sacrificadas", de Aurélie Oliveira Pernet, e "By Flávio", de Pedro Cabeleira, com direção de fotografia de Leonor Teles, reunidas sob o título "Que Mulheres serão Estas".

Em cartaz também estão os filmes brasileiros "Elis & Tom, Só Tinha de Ser Com Você", de Roberto Oliveira, e "Sem Coração", de Nara Normande e Tião.

No âmbito da parceria com a APC, durante a Festa do Cinema podem ainda ser vistos os vencedores dos Prémios Sophia Estudante de 2024, projeto que distingue as melhores curtas-metragens portuguesas realizadas em contexto académico: "52 HZ", de Diana Rodrigues, "Défilement", de Francisca Miranda, "O Incidente da Galinha", de João Ferreira, e "Uma Mãe Vai à Praia", de Pedro Hasrouny.

Cinema City, Cinemas NOS, UCI, Cineplace, Cinebox, Cinemax e Castello Lopes, assim como a Casa do Cinema de Coimbra, o Cinema Trindade do Porto, o Teatro Miguel Franco, em Leiria, o Cinema Fernando Lopes e o Cinema Ideal, em Lisboa, são as salas que aderiram a esta edição de outubro da Festa do Cinema, segundo a APEC.

A Festa do Cinema aconteceu pela primeira vez em 2015, tendo sido interrompida em 2020 e 2021, por causa da pandemia da covid-19. Este ano teve uma primeira edição nos dias 13 a 15 de maio.

A iniciativa é organizada pela APEC, com apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual, da Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais e da Associação para a Gestão Coletiva de Direitos de Autor e de Produtores Cinematográficos e Audiovisuais.