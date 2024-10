Motociclista ferido no acidente na Ponte dos Frades

Um motociclista ficou ferido esta manhã no acidente ocorrido na Ponte dos Frades, em Câmara de Lobos, situação que já noticiámos.

Acidente marca início da manhã desta quinta-feira Um acidente, naquilo que inicialmente era dado pelo Infovias como uma avaria, está a condicionar neste momento o trânsito na Via Rápida, no sentido Ribeira Brava - Machico, mais precisamente na ponte dos Frades na zona de Câmara de Lobos.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, bem como a PSP, estão no local, a prestar assistência à vítima.

No local está também uma viatura ligeira comercial, que terá sido envolvida no acidente, como atesta a foto.

O trânsito está condicionado, com cerca de 2,5 km de dupla fila, mas é possível passar pela via de trânsito da direita, no sentido Ribeira Brava - Machico.

Desconhecemos a gravidade dos ferimentos, mas o motociclista já terá sido transportado para o hospital.