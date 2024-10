V Mostra do Pão no Porto Santo satisfaz muito a população

A 'V mostra do Pão' que decorreu durante três dias no largo Palmeiras, no centro da cidade do Porto Santo, foi um sucesso.

A presidente da junta de freguesia do Porto Santo estava muito satisfeita e disse ao DIÁRIO que “foi realmente um evento muito bom”.

“Percorri neste último dia cada barraquinha e todos os participantes estavam muito contentes com estes dias da Mostra do Pão. Foi o melhor ano desde do início, deste da primeira mostra”, disse a autarca, acrescentando que espera que para o ano "seja melhor ainda”.

Joselina Melim disse que nesta edição houve “muita animação pois houve um conjunto de artistas locais e regionais e isso foi fantástico”

A presidente da junta de freguesia salientou que “nesta edição vimos que as pessoas estavam precisando de se distrair, de dançar e estavam todas felizes. É para isso que também estes certames servem, para o convívio entre as pessoas”.

Este certame foi organizado pela junta de freguesia local e contou com colaboração do Governo Regional e da Câmara Municipal do Porto Santo.