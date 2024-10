Mais um acidente volta a condicionar o trânsito na Via Rápida

Mais um acidente na Via Rápida volta condicionar o trânsito, desta feita na zona do Pilar, no sentido Machico-Câmara de Lobos.

Ao que foi possível aferir, do sinistro não terão resultado feridos, visto nenhuma corporação de bombeiros ter sido accionada.

A Polícia de Segurança Pública e a ViaLitoral já se encontram no local.