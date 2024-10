Acidente na Via Rápida deixa trânsito congestionado

Um acidente ocorrido na Via Rápida, no Viaduto do Comboio, no Funchal, há instantes, está a congestionar o trânsito.

Do sinistro, que ocorreu no sentido Machico - Funchal, não terá resultado nenhum ferido, visto nenhuma corporação de bombeiros ter sido accionada.

Ainda assim, o trânsito, segundo a aplicação 'Info Vias', encontra-se com uma fila superior a 1 quilómetro.

A ViaLitoral já se encontra no local.