Homem sofre queda de cerca de 7 metros no Funchal

Um homem de 56 anos sofreu, esta tarde, uma queda de uma altura de cerca de 7 metros, no Caminho do Lombo Jamboeiro, no Funchal.

Alertados pelas 15h45, os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se para o local para prestar socorro à vítima, que apresentava uma fractura exposta nos membros superiores.

Após primeiros socorros, o homem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.