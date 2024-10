Fachada de prédio em risco de ruir desaloja 11 pessoas no Funchal

Onze pessoas tiveram de ser realojadas esta madrugada após o edifício em que vivem ter começado a ceder, nomeadamente a fachada do mesmo, que dá para a Rua da Infância, mesmo em frente à PSP. Outras quatro pessoas, vizinhos da casa de dois andares mais uma torre, estão também afectados no seu dia-a-dia.

O alerta foi dado pelas 3h40 desta sexta-feira, tendo rapidamente a Protecção Civil do Funchal mobilizado os meios da Corporação de Bombeiros Sapadores do Funchal, para assegurar a evacuação dos moradores. A PSP também tratou de isolar o local, estando neste momento afectadas a Rua da Infância, a Rua do Ornelas e a Rua Miguel Carvalho, todas fechadas ao trânsito.

Foto Google Streetview

De acordo com o vice-presidente da autarquia responsável pelo pelouro da Protecção Civil, Bruno Pereira, o edifício pertence a um grupo hoteleiro que tinha ali a morar alguns colaboradores estrangeiros, que foram prontamente realojados pela empresa.

Contudo, ficou previsto para ainda esta manhã uma perícia de engenheria civil, para ser decidido se o edifício é deitado abaixo e, assim, rapidamente serem reabertas as estradas, ou se outra solução provisória permitirá manter o edifício de pé, mas sem moradores, retomando-se a normalidade possível.