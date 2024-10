Trabalhador sofre queimaduras graves no Funchal

Um trabalhador queimou-se ao início da noite de ontem, por volta das 20h30, num restaurante localizado na Rua da Praia, no Funchal.

O jovem, de 25 anos, estava a utilizar uma fritadeira, tendo ficado com metade do corpo queimado ao ser atingido com óleo.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se ao local para prestar socorro à vítima e asseguraram o seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.