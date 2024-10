Força Aérea transporta dois doentes para a Madeira

Na sexta-feira e no sábado o avião C-295M da Força Aérea Portuguesa foi empenhado para realizar o transporte de dois doentes, que necessitavam de cuidados de saúde diferenciados, entre as ilhas do Porto Santo e a Madeira.

Estas missões de transportes aeromédicos foram realizadas pela Esquadra 502 – ‘Elefantes’, através do C-295M, uma das aeronaves militares estacionadas na Base Aeródromo de Manobra Nº 3 na Ilha Dourada.