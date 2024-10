Por volta das 22 horas de ontem, os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados para uma queda na zona do Almirante Reis, no Funchal, no Skate Park.

Quando chegaram ao local, encontraram um homem de 35 anos inconsciente, que foi também socorrido pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).