Torre de edifício cuja fachada colapsou vai ser demolida

O edifício que está em risco de cair na Rua da Infância, já começou a ser avaliado, pelo menos equipamentos e pessoal já está preparado para a vistoria necessária. Entre deixar estar como está, com fitas de segurança, condicionando uma das vias mais importantes de escoamento do trânsito do Funchal, ou deitar abaixo a estrutura e assim reabrir sem condicionamentos, é a decisão que terá de ser tomada.