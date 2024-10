Funchal participa na 7.ª Reunião da Assembleia Geral da Rede de Municípios

O Município do Funchal participa hoje e amanhã na 7.ª Reunião da Assembleia Geral da Rede de Municípios para a Adaptação Local às Alterações Climáticas e no Seminário de adaptação local às alterações climáticas.

Até à data é o único representante da Madeira nesta Associação, lê-se na nota à imprensa, que acrescenta que na reunião irá ser debatida a gestão local dos recursos hídricos e o problema dos incêndios florestais, numa dinâmica de adaptação às alterações climáticas.

Por sua vez, a 8.ª edição do Seminário adapt.local, coorganizada em parceria com o Município de Odemira, tem nestes dois temas o seu principal foco, reunindo vários oradores especialistas, bem como responsáveis políticos e técnicos autárquicos de todo o país.

O Município conta com a participação de Nádia Coelho, vereadora com o pelouro das alterações climáticas, que se faz acompanhar por 2 técnicos.

Nádia Coelho, considera “que é importantíssima a participação do Município do Funchal nestas reuniões e fóruns de debate, pois a troca de experiências é fundamental para consolidar o caminho que o Município e este Executivo têm traçado para o Funchal".

A abertura do seminário, contou com a presença do anfitrião e Presidente da Câmara Municipal de Odemira, Hélder Guerreiro, do Presidente da Direção da adapt.local e Presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, e do Secretário de Estado do Ambiente, Emídio Sousa. O Seminário conta no seu programa com uma mesa dedicada à “Adaptação climática e os desafios da gestão local da floresta” com a participação da Diretora Geral do Território, Fernanda Carmo, e dos autarcas dos Municípios de Silves, Monchique e Fundão. O painel subordinado à “Adaptação climática e os desafios da gestão da água” é composto pelas intervenções de especialistas de vários setores, sobre as diversas faces desta temática.

O seminário inclui a realização de Workshops de Capacitação Técnica sobre “Eficiência Hídrica” e “Gestão da Paisagem e Risco Florestal”. A sessão de encerramento contará com a presença e as intervenções de José Pimenta Machado, Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, de Sofia Ferreira, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da adapt.local e Vereadora da Câmara Municipal de Guimarães, e de Hernâni Dias, Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento Território.

A Adapt.local assume como missão promover um processo contínuo de planeamento adaptativo que aumente a capacidade dos municípios portugueses e de outras entidades, públicas ou privadas, em incorporar a adaptação às alterações climáticas nas suas políticas de atuação e nos seus instrumentos, afirmando a importância da escala local para a conceção e implementação de soluções de adaptação mais eficazes, eficientes e equitativas.