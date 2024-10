Pelas 22h50 deste sábado, os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados para uma agressão na Avenida do Colégio Militar, no Funchal.

A vítima, uma mulher de 50 anos, foi socorrida pelos elementos da corporação e transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.