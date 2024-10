FC Porto começa defesa da Taça de Portugal com duelo frente ao Sintrense

O FC Porto, atual detentor do troféu, defronta hoje o Sintrense, do Campeonato de Portugal, na terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, ronda que marca a estreia na prova das equipas da I Liga.

Os 'dragões', que venceram as três últimas edições da Taça de Portugal, estreiam-se esta época frente a um dos líderes da Série D do quarto escalão, em jogo que vai decorrer no Estádio José Gomes, na Amadora, que será a 'casa emprestada' do Sintrense.

O jogo tem início às 17:00 e será arbitrado por Hélder Carvalho, da associação de Santarém.

Para além do FC Porto, outras sete equipas do escalão máximo iniciam hoje o seu percurso na Taça de Portugal, todas na condição de visitantes, com destaque para o jogo entre União de Leiria, da II Liga, e Nacional, da I Liga.

No sábado, o Benfica garantiu o apuramento para a quarta eliminatória com um triunfo frente ao Pevidém, por 2-0, enquanto na sexta-feira o Sporting, finalista vencido na época passada, foi o primeiro a assegurar uma vaga na fase seguinte, ao bater o Portimonense por 2-1.

As 10 equipas da I Liga que já entraram em ação na Taça de Portugal conseguiram todas o apuramento para a fase seguinte.

TERCEIRA ELIMINATÓRIA:

- Sexta-feira, 18 out:

Portimonense (II) - (+) Sporting (I), 1-2

- Sábado, 19 out:

Belenenses (L3) - (+) Gil Vicente (I), 0-2

Atlético (L3) - (+) Rio Ave (I), 1-1 (1-3 ap)

Amora (CP) - (+) Casa Pia (I), 0-5

Gondomar (CP) - (+) Santa Clara (I), 0-1

União de Santarém (L3) -- (+) Moreirense (I), 1-2

(+) Amarante (L3) - Juventude Lajense (D), 6-1

(+) Oliveira do Hospital (L3) - Mafra (II), 1-0

Caldas (L3) - (+) Tirsense (CP), 1-2

Paços de Ferreira (II) - (+) Vitória de Guimarães (I), 1-3

Anadia (L3) - Estrela da Amadora (I), 1-1 (no prolongamento)

1.º Dezembro (L3) - (+) Sporting de Braga (I), 1-2

Pevidém (CP) - (+) Benfica (I), 0-2

- Domingo, 20 out:

Sanjoanense (L3) - Farense (I), 14:00

Marialvas (CP) - Rebordosa (CP), 15:00

Alverca (II) - Pêro Pinheiro (CP), 15:00

Elvas (CP) - Torreense (II), 15:00

São João de Vêr (L3) - Paredes (CP), 15:00

Vila Real (CP) - Atlético Arcos (CP), 15:00

Maria da Fonte (D) - Arouca (I), 15:00

União de Leiria (II) - Nacional (I), 15:00

Lusitano de Évora (CP) - Estoril Praia (I), 15:00

Lagoa (CP) - Famalicão (I), 15:00

Leixões (II) - Alcains (CP), 15:00

Sporting da Covilhã (L3) - Moncarapachense (CP), 15:00

Alpendorada (CP) - Cinfães (CP), 15:00

Brito (CP) - Moura (CP), 15:00

Desportivo de Chaves (II) - Lusitânia Lourosa (L3), 16:15

Sintrense (CP) - FC Porto (I), 17:00

Sandinenses (CP) - AVS (I), 17:00

Varzim (L3) - Boavista (I), 18:45

- Segunda-feira, 21 out:

Penafiel (II) - Lusitânia (L3), 11:00