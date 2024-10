CDS solidário com a população do Santo da Serra e contra alterações ao trânsito nessa freguesia

O CDS mostrou-se, hoje, solidário com a população do Santo da Serra e contra a medida da Câmara Municipal de Santa Cruz, que alterou a circulação automóvel no centro da freguesia. A partir de hoje, a circulação automóvel na Rua Dr.ª Filomena Mina, que atravessa o centro da localidade, passará a fazer-se apenas num sentido, do Centro de Saúde para o posto de combustível. A circulação no sentido inverso terá de ser feita pela Estrada Dr. João de Gouveia, mais conhecida por “variante”.

A Comissão Política do CDS-PP Madeira esteve na manifestação que foi convocada para hoje pela população.

Para Ricardo Vieira, esta foi uma medida unilateral, sem ter havido previamente um período de discussão pública, algo que o CDS considera que deveria ter sido obrigatório. “Temos a obrigação de ouvir as pessoas e saber o que elas têm a dizer sobre os assuntos, antes de tomarmos estas medidas”, acrescentou o centrista.

Além disso, apontou que havia alternativas para os problemas de estacionamento sentido ao fim-de-semana, nomeadamente com a criação de mais espaços de estacionamento, pois, no seu entender, “há diversos terrenos aqui que poderiam servir para isso e, com o estacionamento, o trânsito continuava a fluir nos dois sentidos”, explicou.

Ricardo Vieira recordou também que esta via foi, antigamente, uma via regional. Ou seja, “o Governo Regional cedeu esta via para a Câmara Municipal e a via regional é hoje a variante. Na variante não há estacionamento para autocarros. Não há as condições que tem esta via principal. Logo, há aqui uma distorção entre as duas vias e era importante que o governo se pronunciasse sobre o assunto”, aludiu o membro da comissão política.

Por isso, o CDS considera que não foi uma atitude coerente desta autarquia. “Não se pode tomar medidas com base em estudos que ninguém conhece, pois uma das medidas que a Câmara deveria ter tomado inicialmente era ter tornado esse estudo público para que as pessoas vissem e pudessem contrariá-lo”, disse.