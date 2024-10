Benfica estreia-se na Taça de Portugal diante do Pevidém em Moreira de Cónegos

O Benfica, recordista de troféus, com 26, estreia-se hoje na terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, diante do Pevidém, num dia em que o Sporting de Braga viaja até Lisboa para defrontar 1.º Dezembro.

As 'águias' entram em ação a partir das 20:15, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, em substituição do Parque de Jogos Albano Martins Coelho Lima, casa do emblema que milita na Série A do Campeonato de Portugal.

Após cinco triunfos para todas as competições desde que Bruno Lage regressou ao comando técnico, os 'encarnados' vão procurar dar continuidade ao bom momento que atravessam, depois da interrupção para os jogos internacionais.

Do outro lado, estará uma equipa orientada por João Pedro Coelho e que deixou para trás, na segunda eliminatória, o Marítimo, da II Liga (2-1 após prolongamento), tendo ficado isenta na primeira ronda da competição.

Mais cedo, pelas 17:30, o Sporting de Braga defronta o 1.º Dezembro, da Liga 3, depois dos duelos Belenenses-Gil Vicente, Atlético-Rio Ave, União de Santarém-Moreirense, Gondomar-Santa Clara, Amora-Casa Pia, Anadia-Estrela da Amadora e Paços de Ferreira-Vitória de Guimarães.

Na sexta-feira, o Sporting ultrapassou o secundário Portimonense (2-1), em Portimão, e foi a primeira equipa a assegurar uma vaga na quarta eliminatória.

Programa da terceira eliminatória da 85.ª edição da Taça de Portugal:

- Sexta-feira, 18 out:

Portimonense (II) -- Sporting (I), 1-2

- Sábado, 19 out:

Belenenses (L3) - Gil Vicente (I), 11:00.

Atlético (L3) - Rio Ave (I), 14:00.

União de Santarém (L3) - Moreirense (I), 15:00.

Gondomar (CP) - Santa Clara (I), 15:00.

Amora (CP) - Casa Pia (I), 15:00.

Amarante (L3) - Juventude Lajense (D), 15:00.

Oliveira do Hospital (L3) - Mafra (II), 16:00.

Caldas (L3) - Tirsense (CP), 16:00.

Paços de Ferreira (II) - Vitória de Guimarães (I), 16:15.

Anadia (L3) - Estrela da Amadora (I), 17:00.

1.º Dezembro (L3) - Sporting de Braga (I), 17:30.

Pevidém (CP) - Benfica (I), 20:15.

- Domingo, 20 out:

Penafiel (II) - Lusitânia (L3), 11:00.

Sanjoanense (L3) - Farense (I), 14:00.

União de Leiria (II) - Nacional (I), 15:00.

Lagoa (CP) - Famalicão (I), 15:00.

Lusitano de Évora (CP) - Estoril Praia (I), 15:00.

Maria da Fonte (D) - Arouca (I), 15:00.

Leixões (II) - Alcains (CP), 15:00.

Alverca (II) - Pêro Pinheiro (CP), 15:00.

Elvas (CP) - Torreense (II), 15:00.

São João de Vêr (L3) - Paredes (CP), 15:00.

Sporting da Covilhã (L3) - Moncarapachense (CP), 15:00.

Brito (CP) - Moura (CP), 15:00.

Marialvas (CP) - Rebordosa (CP), 15:00.

Alpendorada (CP) - Cinfães (CP), 15:00.

Vila Real (CP) - Atlético Arcos (CP), 15:00.

Desportivo de Chaves (II) - Lusitânia Lourosa (L3), 16:15.

Sandinenses (CP) - AVS (I), 17:00.

Sintrense (CP) - FC Porto (I), 17:00.

Varzim (L3) - Boavista (I), 18:45.