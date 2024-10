60 Atletas à partida para a prova de 30km

Dos 71 atletas inscritos de 13 nacionalidades para a prova de Trail Longo (30km) desta edição do Ecotrail Funchal-Madeira Island), estiveram à partida (09:00), na Avenida Arriaga, 60 atletas.

Os mais de 30km de percurso, contempla passagens (check point) pelo Teleférico do Monte/Largo das Babosas (9km), Ribeira Grande (22km), e Praia Formosa (30km). A prova com 1500 metros de desnível positivo é a segunda mais participada do Ecotrail.

As 11:00, do Pico dos Barcelos, arranca a prova mais curta, na extensão de 15 km. Todas as provas têm meta instalada na Avenida Arriaga.