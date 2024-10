Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Estudo para moeda digital concluído este ano. Projecto que vai gerar sistema regional próprio de pagamentos electrónicos vai integrar empresas e entidades locais. Estão previstos incentivos ‘cashback’ para os utilizadores. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 5.

Mas há mais para ver na edição deste sábado. Quentes, boas, mas de fora. Produção regional de castanha enfrenta o “pior ano de sempre”. Funchal conta com nove espaços de venda, um deles pela primeira vez numa das artérias mais movimentadas da cidade.

Finanças regionais com nota positiva. Duas agências de rating, uma delas pela primeira vez, colocam a Madeira em ‘Nível de Investimento’. São já quatro as empresas a avaliar o risco do crédito regional.

Fique também a saber que Funchal apresenta 11 propostas para as festas de Natal e Fim-de-Ano.

E, por fim, Orçamento reforça poder de Albuquerque no congresso do PSD.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.