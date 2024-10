População do Porto Santo interessada nas alterações previstas para a frente-mar

Hoje, o auditório da Câmara Municipal do Porto Santo foi pequeno para a sessão pública de esclarecimento sobre a Proposta do Plano de Urbanização da Frente Mar - Sul da Ilha do Porto Santo, entre o Sítio do Ribeiro Cochino e o Sítio do Penedo do Sono.

O presidente da edilidade, Nuno Batista, estava muito satisfeito com afluência das pessoas interessadas, "realmente fizemos um grande apelo à população e a todos os interessados para que estivessem presentes".

Na ocasião, o autarca fez questão de notar que esta "é uma zona muito sensível da ilha", embora considere que "as pessoas ficaram a perceber que a principal preocupação do presidente da Câmara é salvaguarda da singularidade de todas estas zonas, mas também, o melhoramento das condições que as mesmas podem proporcionar, não só aos proprietários, mas também aqueles que as utilizarem".

Quando falo desta situação, falo de arruamentos, dos passeios, das ciclovias e mais condições para área pedonal, acima de tudo, também, permitir que pessoas que têm ou tiveram património parado desde sempre, tenham a oportunidade de realizar algum capital e investir na sua própria ilha. Nuno Batista, presidente da Câmara Municipal do Porto Santo

Coube à arquitecta Ana Barroco, da empresa Quaternaire Portugal, explicar com detalhe a 'Proposta do Plano de Urbanização da Frente Mar - Sul da Ilha do Porto Santo, entre o Sítio do Ribeiro Cochino e o Sítio do Penedo do Sono'. Ao DIÁRIO, disse estar "muito contente e satisfeita porque as pessoas apareceram e interessaram-se e discutiram modelos". No seu entender, "isso é muito bom".

Ao mesmo tempo, notou que o envolvimento das pessoas "é essencial e é meio caminho para os planos serem executados conforme desenhados", frisou, notando que um dos objectivos deste plano "é requalificar este tecido urbano e criar condições para que possa haver um tecido urbano identitário do Porto Santo".

Para Ana Barroco é muito importante que a "imagem da ilha do Porto Santo se possa afirmar pela positiva, na valorização do tecido urbano, da sua qualificação e também da sustentabilidade ambiental e económica, logo é muito importante que as pessoas participem".