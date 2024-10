Trânsito complicado mas sem casos

Os semáforos intermitentes na zona do Hospital, uma das vias mais complicadas no escoamento do trânsito na cidade do Funchal, continua a afectar fortemente e ainda mais do que o normal o fluxo rodoviário.

A situação mantém-se desde sexta-feira passada e hoje, uma vez mais, complica a vida dos automobilistas, afectando todo o tráfego rodoviário, seja de quem vem da Via Rápida para chegar ao centro do Funchal, seja quem procura as escolas nas imediações, os autocarros e todo o tipo de veículo.

Esta é apenas uma das situações que atrapalham a vida dos condutores e de todos quantos, a esta hora, procuram recomeçar o dia.

Foto Google Maps

Na Via Rápida, por exemplo, neste momento há apenas uma enorme faixa de congestionamento, mas já houve dois, um em cada sentido de trânsito. O que permanece é no sentido Machico - Ribeira Brava, que se estende por mais de 3 km a partir da zona da Cancela.