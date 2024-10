Mais de 350 atletas competem no Ecotrail Funchal - Madeira Island

Cerca de 370 atletas, distribuídos por quatro provas distintas, enfrentam hoje os desafios da 10.ª edição do Ecotrail Funchal - Madeira Island, numa organização do DIÁRIO de Notícias da Madeira e da Câmara Municipal do Funchal.

Esta prova, que conta com atletas de 24 nacionalidades distintas, integra o circuito mundial de trailrunning, sendo uma das principais etapas de um total de 10 que se realizam não só em algumas das mais emblemáticas cidades europeias, mas também noutras paragens mais distantes, de que é novidade, este ano, a Malásia.

Esta edição 2024 do Ecotrail arranca bem cedo, pelas 6 horas da manhã de hoje, do Largo da Restauração, com a prova mais longa, com 80 quilómetros e 4.087 metros de desnível positivo (D+), que tem um tempo limite de 20 horas. Esta prova conta com 16 atletas inscritos.

Pelas 7h30, igualmente com partida do Largo da Restauração, tem início a prova de 45 quilómetros e 2.155 metros D+, que conta com 53 inscritos e um tempo limite de 12 horas.

A prova de 30 quilómetros e 1.500 D+, com 68 inscritos, arranca pelas 9 horas da manhã, do mesmo local do centro do Funchal e tem 7 horas como tempo limite para a sua conclusão.

Finalmente, a prova mais curta do dia, de 15 quilómetros e 200 D+ tem início no Pico dos Barcelos, pelas 11 horas, com 231 inscritos a terem um tempo limite de 4 horas para cumprirem o percurso.

Todas estas provas têm meta localizada no Largo da Restauração, no Funchal, que será também o palco da consagração dos vencedores, na manhã de amanhã.

Será também amanhã que se realizam as duas provas para os mais jovens - Kids Race - uma com 1,8 quilómetros e partida às 10 horas, a outra com 940 metros e arranque às 10h15, ambas do Parque de Santa Catarina.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 8h00 às 18h00 - Escoteiros de Portugal da Região da Madeira participam nos eventos mundiais Jamboree no Ar e no Jamboree na Internet, no Montado do Pereira.

- 9h30 às 13h00 - Sindicato dos Professores da Madeira realiza colóquio do Ensino Particular e Cooperativo, no Auditório da sua sede à Calçada da Cabouqueira;

- 10h00 - VII Encontro Regional de Autarcas de Freguesia, no Hotel Vila Baleira;

- 10h00 - Partido Socialista-Madeira realiza reunião, no Casino Park Hotel (sala Lisboa);

- 10h30 - Manifestação Alteração de Circulação Estrada Principal, no Centro da Freguesia Santo da Serra;

- 10h30 - CDS-PP Madeira promove acção política, no Santo da Serra (junto à Igreja);

- 11h00 - PCP promove iniciativa de contacto com a população, junto ao mercado Municipal de Câmara de Lobos;

- 15h00 - Sessão de encerramento das XV Jornadas do Médico Interno da Região Autónoma da Madeira, com a presença de Pedro Ramos, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça;

- 15h00 - CAB - Quinta dos Lombos, da Liga feminina de basquetebol, no Pavilhão da Nazaré;

- 15h00 - AD Galomar - UD Oliveirense, da Liga masculina de basquetebol, no Pavilhão do Caniço;

- 15h00 às 17h00 - CRESCER realiza actividade 'CRESCER ... Para os Pais', na R. João José Moura Caldeira de Freitas 28

- 17h00 - Lançamento do livro 'Um passado sempre presente', na Casa do povo de Santa Cruz;

- 17h00 - Alberto Oculista - Associação Aura, em futebol de Veteranos, no Cristiano Ronado Campus;

- 18h00 - Abertura da IV edição de 'Sopas com História', no Largo de Nossa Senhora do Bom Caminho, na Ribeira de Machico;

- 18h00 - Concerto da Banda Municipal de Machico realiza Homenagem ao maestro José da Costa Miranda, Jardins da DRABM;

- 19h30 - Espectáculo 'Voz de Cama', no Centro de Congressos da Madeira;

- 19h30 - Associação Flores de Maio celebra 38.º aniversário com espectáculo, no Centro Cívico do Porto da Cruz;

- 21h00 - Festival Avesso 'Damas da Noite', no Auditório do Centro Cultural John dos Passos;

- 21h30 - Concerto com o tema 'Duruflé, Requiem' que contará com a participação da Orquestra Clássica Madeira, sob direção de Martin André, da soprano Carla Moniz e do Collegium Vocale de Lisboa, na Sé do Funchal;

CURIOSIDADES:

- Dia Internacional do Gin Tónico, Dia Internacional da Arqueologia, Dia Mundial do Cancro da Mama, Dia Internacional da Preguiça e Dia Mundial das Missões;

- Este é o ducentésimo nonagésimo terceiro dia do ano. Faltam 73 dias para o termo de 2024

EFEMÉRIDES:

1921 - Noite sangrenta em Lisboa. É fuzilado o chefe do Governo, António Granjo, com Machado dos Santos e outras personalidades da I República.

1962 - Crise dos mísseis de Cuba. Os Estados Unidos (EUA) ameaçam o embargo à ilha.

1970 - A "Operação Tornado" marca o início da utilização dos helicópteros Puma na Guerra Colonial.

1972 - Amílcar Cabral, dirigente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), anuncia nas Nações Unidas (ONU) a proclamação da independência da Guiné-Bissau, que ocorrerá em setembro de 1973.

1990 - O Parlamento da União Soviética (URSS) aprova o plano de reformas económicas de Mikhail Gorbachov, que visa a introdução da economia de mercado.

1994 - Em Portugal, entra em funcionamento o Registo Nacional de Não Dadores (RENNDA), que viabiliza o direito de oposição à dádiva de órgãos.

1999 - A administração de Timor-Leste passa para as Nações Unidas.

2002 - A Irlanda aprova, em referendo, o Tratado de Nice, que enquadra o alargamento da União Europeia (EU).

2003 - O Pentágono prevê a redução gradual das forcas dos Estados Unidos no Iraque de 130.000 homens para cerca de 50.000 em meados de 2005.

2005 - Começa o julgamento do ex-Presidente do Iraque, Saddam Hussein, em Bagdade.

2006 - O grupo de 30 pessoas que ocupava há quatro dias o Teatro Rivoli, no Porto, é retirado das instalações pela polícia.

- A proposta de referendo sobre a despenalização do aborto nas primeiras dez semanas de gravidez é aprovada na Assembleia da República.

2007 - Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia chegam, em Lisboa, a acordo sobre o texto final do novo Tratado Europeu. O Tratado de Lisboa substituirá a fracassada Constituição Europeia, rejeitada em referendos na França e nos Países Baixos em 2005.

2008 - O PS vence as eleições regionais dos Açores, com 49,96 por cento dos votos, renovando a maioria absoluta, mas desce em relação ao resultado conseguido em 2004, quando obteve perto de 57 por cento do total. O presidente do PSD/Açores, Carlos Costa Neves, anuncia que abandona a liderança do partido, na sequência da derrota das eleições regionais.

2009 - O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condena a onda de violência no Rio de Janeiro e oferece ajuda federal às forças policiais do Estado para "limpar a sujeira" dos criminosos. A explosão de violência decorreu duas semanas depois de a cidade ter sido escolhida para ser a sede dos Jogos Olímpicos de 2016.

2013 - O "motard" português Paulo Gonçalves (Honda) conquista o título mundial de motos em todo-o-terreno ao vencer o Rali de Marrocos, após uma renhida disputa com o espanhol Joan Barreda (Honda), nas seis etapas da prova.

2014 - O Papa Paulo VI é beatificado no Vaticano.

2015 - A comissão parlamentar que investiga o caso de corrupção na empresa petrolífera estatal Petrobras absolve de toda a responsabilidade a Presidente do Brasil, Dilma Rousseff, e o seu antecessor, Luiz Inácio 'Lula' da Silva.

2016 - A Polícia Federal do Brasil detém o ex-deputado federal Eduardo Cunha, político que ficou conhecido por ter dado início ao processo de destituição da ex-Presidente, Dilma Rousseff.

2019 - Patrícia Sampaio conquista a medalha de bronze em -78 kg nos Mundiais de judo de juniores, em Marraquexe, Marrocos.

- José Ramalho conquista a prata em K1 dos Campeonatos do Mundo de maratonas de canoagem, em Shaoxing, na China.

2022 - As autoridades russas de ocupação na região de Kherson, no sul da Ucrânia, anunciam a retirada de civis na sequência do avanço das tropas ucranianas, referindo que pretendem transferir mais de 50.000 pessoas.

- A presidente do Parlamento Europeu (PE), Roberta Metsola, anuncia em Estrasburgo, o "corajoso" povo ucraniano como o vencedor do Prémio Sakharov de Liberdade do Pensamento 2022.

2023 - O Presidente norte-americano, Joe Biden, num raro discurso no Salão Oval da Casa Branca, transmitido em direto pelas principais redes de televisão do país, diz que o mundo não pode desistir de uma solução de dois Estados para o conflito entre Israel e Palestina, argumentando que os dois povos merecem "viver em segurança".

