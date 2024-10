CDS pede ao Estado entrega de centro no Santo da Serra para tratar toxicodependentes

O plenário iniciou, esta manhã, o debate de um projecto de resolução do CDS/PP que recomenda ao Governo da República a cedência à Região Autónoma da Madeira do imóvel relativo ao antigo Centro Educativo de Menores, localizado no Santo da Serra, para a instalação de comunidade terapêutica de toxicodependentes.

Sara Madalena (CDS) lembrou que a Região “não escapa ao flagelo da droga” e no caso do consumo de substâncias psicoactivas é quatro vezes superior ao que se passa no resto do país. A Madeira conta com unidades de recuperação nas casas de saúde São João de Deus e Câmara Pestana, com média de duas centenas de internamentos por ano, maioritariamente de jovens do sexo masculino.

Face a esta realidade, a deputada entende que são necessárias mais soluções para acompanhamento dos toxicodependentes. Visto que o Estado dispõe do antigo centro educativo no Santo da Serra, sem utilização há alguns anos e os técnicos consideram que seria uma boa solução, o CDS defende a entrega do imóvel à Região, para posterior entrega a uma comunidade terapêutica.