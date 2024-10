PS acusa Governo Regional de banalizar pobreza na Madeira

Foi pela voz de Marta Freitas que o Grupo Parlamentar do PS criticou a acção do Governo Regional (GR) em relação ao combate à pobreza na Região.

No IV Fórum Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social, que teve lugar esta terça-feira no parlamento regional, a deputada socialista mostrou a sua preocupação com o facto de a Madeira apresentar uma taxa de risco de pobreza superior à média nacional ao longo dos anos, acusando o Executivo de banalizar a questão.

“A Madeira está no pódio da maior prevalência da pobreza, há mais privação material e social severa e mais desigualdades em relação a Portugal Continental”, afirmou, aproveitando a ocasião para fazer reparos à actuação do GR. Disse mesmo não achar normal que, em 48 anos de governação social-democrata, o Executivo “não se ter usado a estabilidade governativa para mudar estes ciclos de pobreza constantes na Madeira”.

A secretária-geral do PS-M apontou o facto de o coeficiente de Gini ter aumentado na Região, o que revela um recrudescimento das desigualdades e assimetrias na distribuição dos rendimentos. “Nesta Região, os mais ricos ficam ainda mais ricos e os pobres cada vez mais pobres”, vincou a parlamentar.

Marta Freitas não deixou de apontar algumas das dificuldades sentidas pelos madeirenses, onde incluiu a dificuldade no acesso à habitação ou à saúde. Apontou, também, que apenas 16,5% da população madeirense tem o ensino superior, condição que, no seu entender, tem uma influência significativa nestes indicadores, já que é nas famílias compostas por elementos com maiores qualificações que se rompem com maior sucesso os ciclos de pobreza.

Em contraponto, a socialista apontou o caso do continente, onde, salientou, o governo socialista terá implementado medidas que ajudaram a mitigar o risco de pobreza.