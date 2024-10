Francisco Gomes acusa Governo Regional de atitude "incompetente, negligente e criminosa" nos fogos de Agosto

Francisco Gomes, deputado madeirense eleito pelo Chega para a Assembleia da República, afirmou esta quarta-feira, citado em nota à imprensa, que a conduta do Governo Regional durante os incêndios que assolaram a Madeira no passado mês de Agosto foi "incompetente, negligente e criminosa". A observação foi feita numa audição à ministra da Administração Interna, que decorreu esta quarta-feira na Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades de Garantias.

Na sua intervenção, o parlamentar do CHEGA começou por referir que considera inadmissível que haja quem classifique como uma "desgraça" e “vergonha” o trabalho da comissão e da Assembleia da República, apenas porque aqueles órgãos exigem rigor e garantias de que a Causa Pública é o foco dos decisores “e não qualquer outra necessidade ou dependência”.

Realçando que “o insulto nunca pode vencer as regras democráticas”, Francisco Gomes sublinhou que as auscultações técnicas que têm vindo a ser feitas no âmbito das audições sobre os incêndios têm posto a descoberto um “fosso” que separa aquilo que são, a seu ver, os factos da “narrativa falaciosa” que o governo regional quis passar aos madeirenses.

Assim, o deputado do Chega enumerou algumas daquelas que são, na sua opinião, áreas de grande contrariedade, nomeadamente no que toca à capacidade operacional, eficácia da resposta dada, tempos dos pedidos de ajuda à República e integração da Região nos sistemas de resposta, tais como o Plano Nacional de Gestão de Fogos.

As histórias mal contadas do governo regional têm sido todas desmontadas pelas avaliações de técnicos e de especialistas que o governo regional não intimida, nem controla. É óbvio que a gestão dos incêndios foi feita com base em pressupostos falhados, negligência e uma dose indecorosa de mentiras. Francisco Gomes, deputado do Chega eleito pela Madeira na República

Na sua intervenção, Francisco Gomes sublinhou que, "enquanto o Governo Regional não reconhecer os erros que cometeu, a Região não dará os passos que tem ainda de dar em matéria de prevenção de incêndios e de Protecção Civil para evitar que catástrofes semelhantes à de Agosto ou até outras não voltam a ter lugar".

Além disso, o deputado do Chega reforçou que a liderança regional carece de humildade para “fazer o trabalho de casa que não tem feito” e, assim, estar mais bem preparada para proteger o património e as populações.