Marta Freitas acusa Governo Regional de “inércia” na prevenção da droga

A deputada Marta Freitas (PS) criticou, hoje, no plenário, a actuação do Governo Regional na prevenção da toxicodependência, apontando vários exemplos de “inércia” e falta de avanços necessários, como a criação de uma comunidade terapêutica, questão que é discutida “há mais de 20 anos”.

Marta Freitas referiu que o executivo madeirense prometeu apresentar um plano de prevenção das toxicodependências antes do último Verão, mas não cumpriu. Falta uma articulação com o Governo da República nesta matéria e não se avançou com o estudo das águas residuais para compreender os consumos, ao contrário do que acontece em cidades com Lisboa ou Paris.

Quanto à proposta do CDS para a cedência pelo Estado das instalações do antigo Centro Educativo do Santo da Serra para uma comunidade terapêutica na Madeira, Marta Freitas recordou que a anterior ministra da Justiça, a socialista Catarina Sarmento Castro, aquando de uma visita à Região em Julho de 2023, mostrou disponibilidade para tal transferência e até se iniciaram negociações com o Governo Regional nesse sentido. Contudo, a medida parece não avançar com a entrada em funções do Governo da República PSD/CDS. A deputada socialista explicou que o PS já colocou uma pergunta à ministra sobre esse dossier e que há um mês aguarda pela resposta.

Numa reacção a esta intervenção, Marina Bazenga (PSD) disse ter ficado "estupefacta" com o facto de Marta Freitas esperar que o novo Governo da República tenha em seis meses soluções "depois de tantos anos de governação do PS". A parlamentar socia-democrata garantiu que na Madeira "há planos de prevenção [da toxicodependência] no terreno", uma "task force a funcionar" e estudos a serem elaborados. Disse ainda que a Região não deixou ninguém sem tratamento necessário e fez o encaminhamento para as instituições especializadas.