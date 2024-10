PS critica "total ausência" das três propostas que tinha feito ao Governo

A líder parlamentar do PS apontou hoje "uma total ausência" das três propostas que os socialistas fizeram ao Governo para o Orçamento do Estado, insistindo que sem acordo com o executivo o partido vai decidir "a seu tempo" o voto.

Numa primeira reação à proposta de Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), que hoje foi entregue pelo Governo PSD/CDS-PP no parlamento, Alexandra Leitão referiu que se fosse feito pelo PS este seria "um orçamento completamente diferente", sendo agora necessário fazer uma "análise em profundidade".

"Não há acordo com o Governo e a partir daqui vamos analisar e decidir a seu tempo", disse.

A líder parlamentar do PS destacou quatro pontos negativos desta primeira análise rápida feita pelos socialistas, clarificando que não são linhas vermelhas, mas sim aspetos que o partido considera maus.

A primeira crítica foi para a "total ausência de qualquer uma das propostas que o PS tinha feito" ao Governo durante as negociações, que eram o aumento extra das pensões mais baixas, Fundo para a habitação para a classe média e alojamento estudantil e exclusividade "voluntária e bem remunerada" para médicos do SNS.