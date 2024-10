V Mostra do Pão no Porto Santo

A Junta de Freguesia do Porto Santo organiza no próximo fim de semana (18, 19 e 20 de outubro) a "V Mostra do Pão", no Largo da Palmeiras.

Um evento que teve a sua primeira edição durante a pandemia (2020) e que tem como essência dar a conhecer os mais diversos tipos de confecções de pães típicos do Porto Santo, demonstrar e transmitir aos mais novos o saber e a tradição Portosantense.

A edição deste ano vai ter diversas iniciativas e atividades criativas alusivas ao pão ao longo de três dias (ciclo do trigo no Porto Santo), muita animação musical, com Sónia Soares, Amigos do Cantar, coro da casa do Povo, Cordophonia e Marcial.