Jogo Nacional- Estrela da Amadora adiado para as 18 horas

O jogo entre o Nacional e Estrela da Amadora, inicialmente para amanhã às 15h30, no Estádio da Madeira, foi adiado para as 18 horas - informação dada pelo departamento de comunicação do Nacional - em virtude do atraso na chegada à Madeira por parte do Estrela que inicialmente estava prevista por volta das 20 horas e que só deverá acontecer, agora, depois da meia-noite.

Este atraso deveu-se ao facto do avião que transportava o Estrela da Amadora ter regressado a Lisboa por não ter conseguido aterrar no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo.