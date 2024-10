A festa do andebol europeu já arrancou na praia do Porto Santo

A 10.ª edição da Taça dos Campeões da Europa em andebol de praia já se disputa no 'areal' do Porto Santo.

Aquela que é a terceira edição consecutiva a ter lugar no Porto Santo teve o seu início logo pelas 10 horas e com a competição feminina a ter as honras de abertura, e com destaque para as campeãs de 2023 as 'Danish Beach Handball Dream' que abriram a primeira jornada do grupo A, no campo principal, diante das polacas do BHT Conkret Byczki Kowalemo Pomorskie.

Durante todo o dia, na praia do Combro, estão agendados um total de 32 jogos da fase de grupos. Espera-se muita emoção e espectáculo durante um maratona de jogo que arrancou pelas 10 horas e prolonga-se até às 20 horas.

EHF TV transmite todos os jogos em directo

A transmissão integral, em directo e exclusivo, de todos os campos da 10.ª EHF Beach Handball Champions Cup será da responsabilidade da EHF TV, que passou a assumir contornos diferentes, em que os fãs terão a flexibilidade de escolher entre vários tipos de assinatura paga, com base nas suas preferências: anual, mensal ou Pay per View (pagamento por competição).