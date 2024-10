Madeira vai "(Re)Pensar a RAM e a democracia no combate à pobreza"

O núcleo regional da Madeira da EAPN Portugal - Rede Europeia Anti-Pobreza realiza, hoje, o IV Fórum Regional de Combate à Pobreza e à Exclusão Social, subordinado ao tema “(Re)Pensar a RAM e a democracia no combate à pobreza”, que decorrerá no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira entre as 10 e as 17h30.

Este evento, de entrada livre, contará com especialistas de renome e nas áreas de investigação e intervenção na pobreza e exclusão social.

A organização quer envolver não apenas os/as profissionais, mas também a comunidade e os decisores políticos na reflexão em torno da investigação e práticas profissionais nesta área, com vista a promover uma atitude reflexiva que possa sustentar a investigação e a intervenção.

A sessão de abertura será presidida pelo presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, e contará com a intervenção do padre Agostinho Jardim Moreira, presidente de Rede Europeia Anti-Pobreza em Portugal.

Para a parte da manhã estão programadas duas mesas redondas. A primeira, "Marcos da Democracia no combate à pobreza", contará com as intervenções de Ana Teixeira, Francisco Faria Paulino e Liliana Rodrigues e moderação do jornalista Gil Rosa.

O segundo debate, sob o mote ‘A persistência da pobreza: a urgência de pensar e agir’, ficará a cargo de Fernanda Rodrigues e Fernando Diogo, com moderação de Licínia Freitas.

Na parte da tarde, segue-se nova mesa redonda, moderada por Nicolau Fernandez e com intervenção de Miguel Silva, Marta Caires e Paulo Santos, que irão abordar ‘As responsabilidades dos média na luta contra a pobreza’.

A última mesa redonda, a cargo de partidos políticos com assento parlamentar, irá centrar-se na ‘Pobreza e desigualdade e o questionamento da democracia’ e será moderada por Paulo Jardim.

Na sessão de abertura intervém a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa.

Para hoje está também programada a viagem inaugural da PLAY Airlines para a Madeira, que passa a ligar o Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo à Islândia, com voos directos semanais, sempre às terças-feiras.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

10h00 O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita um conjunto de empresas no âmbito do roteiro ‘11 Meses, 11 Concelhos’. O périplo tem início na empresa SOMEQ - Equipamentos e Serviços, Unipessoal Lda, localizada no Parque Empresarial da Cancela.

11h00 No âmbito do Dia Internacional da Bengala Branca, que se assinala esta terça-feira, a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Educação, promove a entrega oficial de materiais lúdico-pedagógicos, por parte do Lions Clube do Funchal à Divisão de Acompanhamento à Surdez e Cegueira, da Direcção de Serviços de Educação Especial. O secretário Jorge Carvalho estará presente na cerimónia, que terá lugar no Auditório da Direcção Regional de Educação (Edifício 2000, Avenida Calouste Gulbenkian n.º 3, 4.º andar).

11h00 Reunião por deliberação electrónica da 7.ª Comissão Especializada Permanente de Inclusão Social e Juventude.

12h45 PCP realiza iniciativa política no âmbito da campanha “Aumentar salários e pensões, para uma vida melhor”, junto à Universidade da Madeira (Campos da Penteada). Acção tem como objectivo “denunciar a injustiça salarial praticada pelo Governo da República para com os trabalhadores da administração pública central que trabalham na Região”.

14h30 Reunião da 3ª Comissão Especializada Permanente de Ambiente, Clima e Recursos Naturais.

15h00 JPP promove acção política, no Caminho do Pinheiro das Voltas, no Funchal, que terá como porta-voz Élvio Sousa.

17h30 Conferência de imprensa de apresentação da proposta de Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento de Estabelecimentos e Actividades Ruidosas, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal, com a presença da presidente da autarquia, Cristina Pedra, e do vereador do Urbanismo e Ordenamento do Território, João Rodrigues.

18h00 Associação FREE Madeira (Fórum Regional para a Educação Económica) promove o evento ‘Introdução ao Bitcoin – Workshop’, no Cowork Funchal.

CULTURA

10h00 A Quinta Magnólia - Centro Cultural abre ao público, esta terça-feira, a mostra ‘A Macaronésia e o Legado do Dragão, Parte I’: A arte enquanto motor de reflexão e consciencialização ambiental, de Vanessa Chrystie.

17h00 O Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s (MFM-AV) acolhe, a partir de hoje, pelas 17 horas, a mostra 'Retratos de Família'. A exposição, que recebeu uma Bolsa de Criação Artística, apoiada pela Câmara Municipal do Funchal, tem autoria do colectivo ciberliterário d1g1t0 (Diogo Marques e João Santa Cruz), e curadoria de Ana Salgueiro e Inês Cardoso. O secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, marca presença na inauguração.

DESPORTO

A selecção portuguesa de futebol defronta, hoje, a Escócia, para a quarta jornada do Grupo A1 da Liga das Nações.

Portugal vai tentar vencer pela primeira vez, em encontros oficiais, a Escócia em solo britânico, depois de dois empates e duas derrotas, procurando conjugar um triunfo com um deslize da Polónia na recepção à Croácia, para assegurar pela segunda vez a passagem à próxima fase da competição, desta feita para os quartos-de-final.

No primeiro duelo, no Estádio da Luz, em Lisboa, os escoceses, treinados por Steve Clarke, deram muito trabalho à equipa das 'quinas' e chegaram mesmo ao intervalo a vencer, com um golo de Scott McTominay, mas Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo deram a volta na segunda parte (2-1).

O Escócia-Portugal está agendado para terça-feira, às 19:45, em Hampden Park, em Glasgow, e vai ser arbitrado pelo belga Lawrence Visser.

Portugal conquistou em 2019 a primeira edição da Liga das Nações, ao bater na final os Países Baixos por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto, graças a um golo de Gonçalo Guedes.

Foto Lusa

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 15 de Outubro, Dia Mundial da Bengala Branca, Dia Internacional da Mulher Rural, Dia Mundial da Lavagem das Mãos e Dia Mundial da Saúde da Mama:

1608 - Nasce Evangelista Torricelli, físico e matemático italiano, inventor do barómetro.

1844 - Nasce o filósofo alemão Friedrich Nietzsche.

1908 - Nasce o economista canadiano John Kenneth Galbraith, autor de "A Hora Liberal" e "The Good Society, The Human Agenda".

1915 - Nasce António Houaiss, filólogo e diplomata brasileiro.

1917 - A dançarina holandesa Mata Hari é executada em Paris, aos 41 anos, por espionagem.

1921 - Sai o primeiro número da revista Seara Nova.

1923 - Nasce o escritor italiano Italo Calvino, autor de "O Barão Trepador", "O Visconde Cortado ao Meio", "Cidades Invisíveis".

1926 - Nasce o filósofo francês Paul-Michel Foucault, Michel Foucault, autor de "História da Loucura".

1939 - É inaugurado o aeroporto de La Guardia, Nova Iorque, Estados Unidos da América (EUA).

1942 - O Aeroporto de Lisboa, na Portela de Sacavém, é aberto ao tráfego internacional.

1945 - II Guerra Mundial. É executado, aos 62 anos, o estadista francês Pierre Laval, presidente do Governo de Vichy, pela colaboração com as forças nazis de ocupação.

1951 - O Egito denuncia o tratado com o Reino Unido sobre o Canal do Suez.

1964 - É anunciado o afastamento de Nikita Khrushchev da liderança da União Soviética (URSS). Sucede-lhe Leonid Brejnev.

- Morre, aos 73 anos, o compositor norte-americano Cole Porter.

1966 - A Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) aprova a criação do Dia Internacional para a Eliminação da Descriminação Racial, com a abstenção do representante do Governo português de Oliveira Salazar.

1973 - 56 Estados-membros da ONU agendam um debate sobre "a ocupação ilegal pelas forças militares portuguesas dos territórios da Guiné-Bissau".

1974 - Portugal reconhece a soberania da Índia em Goa, Damão, Diu, Dadrá e Nagar Aveli.- Israel acusa a Assembleia Geral das Nações Unidas de parcialidade pelo convite à Organização de Libertação da Palestina (OLP) para o debate sobre a Palestina.

1978 - A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) proclama a Declaração Universal dos Direitos do Animal.

1981 - Portugal é eleito para o Conselho Económico e Social das Nações Unidas.

1984 - O Prémio Nobel da Medicina é atribuído ao cientista argentino César Milstein, ao dinamarquês nascido no Reino Unido Niels K. Jerne e ao alemão Georges J.F. Köhler.

1985 - O Prémio Nobel da Economia é atribuído ao italiano Franco Modigliano, do Instituto de Tecnologia do Massachusetts (MIT).

1986 - Os oito mil soldados soviéticos estacionados no Afeganistão começam a abandonar o país.

1988 - Abrem as estações das Laranjeiras, Alto dos Moinhos, Colégio Militar e Cidade Universitária do Metropolitano de Lisboa.

1990 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído ao Presidente soviético, Mikhail Gorbachov.

1991 - A nomeação do juiz negro ultraconservador Clarence Thomas para o Supremo Tribunal dos EUA é confirmada pelo Senado, com uma margem de quatro votos (52-48), apesar das acusações públicas de assédio sexual por uma das suas antigas colaboradoras.

1993 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído aos sul-africanos Nelson Rolihlahla Mandela, líder do Congresso Nacional Africano (ANC), e ao Presidente da África do Sul, Frederik Willem de Klerk.

1999 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído aos Médicos Sem Fronteiras, em reconhecimento pelo trabalho humanitário pioneiro da organização em vários continentes.

2000 - Eleições nas Regiões Autónomas dão a maioria absoluta ao PS nos Açores e ao PSD na Madeira.

2002 - Morre, com 82 anos, o escritor e jornalista português Mário Castrim, autor do Canal da Crítica no Diário de Lisboa e, depois, no semanário Tal e Qual.

2006 - Um contingente de 17 elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP) parte para Timor-Leste, no âmbito da participação de Portugal na força de segurança da ONU no território.

2007 - O Prémio Nobel da Economia é atribuído aos norte-americanos Eric Maskin, Roger Myerson e ao norte-americana de origem russa Leonid Hurwicz, por terem "criado as bases da teoria do desenho de mecanismos", que permite aos economistas identificarem mecanismos eficientes de troca, quadros regulatórios e procedimentos de voto.

2008 - Os Reis de Espanha condecoram na Corunha, com a Medalha de Ouro das Belas Artes, Manoel de Oliveira e Maria João Pires, embora a pianista não tenha estado na cerimónia "por impedimentos profissionais".

- O treinador inglês Malcolm Allison, campeão português e vencedor da Taça de Portugal ao comando do Sporting em 1981/1982, morre aos 83 anos.

2011 - Abertura da estação de Santo Ovídio (Gaia) da linha Amarela (D), que fecha o ciclo de obra da rede do Metro do Porto.

- Morre, com 91 anos, Berta Ávila, fundadora do Lar da Criança, em Lisboa.

2012 - O Prémio Nobel da Economia 2012 é atribuído aos norte-americanos Alvin Roth e Lloyd Shapley, pela investigação sobre os mercados e como ajustar os seus diversos atores.

- Milhares de pessoas manifestam-se em frente à Assembleia da República num protesto chamado "Cerco ao parlamento". As grades montadas pela polícia são derrubadas, numa noite que acaba com detenções de manifestantes junto à residência oficial do primeiro-ministro.

- Morre, aos 89 anos, Norodom Sihanouk, antigo rei do Camboja.

- Morre, com 77 anos, B.B. Cunningham Jr., músico, membro da banda Jerry Lee Lewis.

2013 - O Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, anuncia a suspensão da parceria estratégica com Portugal, durante o discurso sobre o estado da Nação, na Assembleia Nacional, em Luanda.

- O Ministério da Administração Interna proíbe a realização da manifestação de 19 de outubro, convocada pela CGTP para a Ponte 25 de Abril, em Lisboa, por razões de segurança. A CGTP cancela a marcha na ponte e marca, em alternativa, uma concentração em Alcântara.

2014 - Os Estados Unidos anunciam o segundo caso de infeção pelo vírus do Ébola, um profissional de saúde que tratou do cidadão da Libéria infetado que acabou por morrer já em solo americano.

2017 - Centenas de incêndios atingem 36 concelhos da região Centro, no pior dia de fogos do ano (segundo as autoridades), provocando 45 mortos e cerca de 70 feridos e destruindo total ou parcialmente perto de 1.500 casas e cerca de meio milhar de empresas.

2018 - O antigo presidente do Banco Privado Português (BPP) João Rendeiro é condenado a cinco anos de prisão com pena suspensa por falsidade informática e falsificação de documentos.

- Morre, aos 65 anos, Paul Allen, cofundador com Bill Gates, em 1975, do grupo norte-americano de informática Microsoft.

2019 - O XIII Governo Regional da Madeira, de coligação PSD/CDS-PP, toma posse.

2020 - A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) anuncia a instauração de uma contraordenação contra a Vertix/Prisa e Pluris/Mário Ferreira por "fortes indícios" de alteração não autorizada de domínio na Media Capital.

- O antigo secretário de Estado Adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, é designado vice-presidente do Banco Europeu de Investimento (BEI).

- O primeiro-ministro, António Costa, entrega em Bruxelas o primeiro esboço do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) de Portugal à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

- O Conselho da União Europeia anuncia ter adotado sanções contra seis indivíduos e uma entidade envolvidos na "tentativa de assassínio" do opositor russo Alexei Navalny com um agente neurotóxico no final de agosto na Rússia.

2021 - O eurodeputado Paulo Rangel anuncia a sua candidatura à liderança do PSD.

- O partido social-democrata (SPD), liderado por Olaf Scholz, o mais votado nas eleições legislativas alemãs de 26 de setembro, e os partidos Verdes, liderado por Robert Habeck, e Liberal Democrata, de Christian Lindner, anunciam um acordo preliminar para formar Governo.

2023 - Morre aos 83 anos, Henrique Carvalho dos Santos "Onambwe", nacionalista angolano, subscreveu em 1974 a proclamação das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola (FAPLA), membro do Comité Central do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e mais tarde secretário do Comité Central para a Informação.

PENSAMENTO DO DIA

Se não for possível confortar os aflitos, então há que afligir quem vive no conforto John Kenneth Galbraith (1908)

Este é o ducentésimo octogésimo nono dia do ano. Faltam 77 dias para o final de 2024.