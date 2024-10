Madeira e Porto Santo com valores para venda de casas superiores aos da procura

Na Madeira o valor anunciado das casas para venda está 57% mais elevado do que o valor procurado. No Porto Santo esse valor sobe para 58%. Os dados são do portal Imovirtual, que comparou a oferta e a procura, ao longo dos meses de Julho, Agosto e Setembro.

A nível nacional, o valor anunciado das casas para venda está 22% mais elevado do que o valor procurado. Nos meses em análise, o preço médio anunciado de oferta é 188.250 euros, sendo que as pessoas procuram por casas no valor médio de 150.000 euros. Já na Madeira, os utilizadores procuram por casas a custar, em média, cerca de 245.000 euros, sendo que estão a ser anunciadas, em média, por 385.000 euros. Na ilha dourada, procuram, em média, por 240.000 euros e a oferta ronda, em média, os 380.000 euros.

Quanto aos Açores, é possível verificar as duas situações. Na ilha das Flores (189%), existe uma discrepância muito grande, no qual os valores médios procurados situam-se nos 50.000 euros e os valores anunciados, em média, são 144.500 euros. Na Ilha do Pico (123%), os utilizadores procuram casas por 130.000 euros e o valor anunciado é, em média, 290.000 euros. Ao contrário da Ilha de Santa Maria (-1%, procura- 160.000€; oferta – 158.700€) e do Corvo (-9%, procura 110.000€ e oferta 100.000€) que apresentam valores de procura relativamente superiores aos da oferta.