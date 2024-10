Só Registo de Navios cresce na Zona Franca

Centro Internacional de Negócios perdeu 12 empresas da área financeira nos primeiros 6 meses do ano, fruto da instabilidade política e indefinição em relação à continuidade dos benefícios fiscais. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 15 de Outubro.

"Pista de gelo de 30 de Novembro a 6 de Janeiro" é, por seu turno, a notícia que merece maior destaque gráfico da primeira página de hoje. Câmara do Funchal volta a apostar no equipamento de diversão natalício no Almirante Reis.

Na Saúde, há "800 mil euros para consultas extra". Produção adicional no SESARAM chega a 12 especialidades carenciadas até ao fim do ano.

"Moradores da Zona Velha pedem fecho de bares à meia-noite" é outro dos temas em destaque, no dia em que a CMF apresenta o regulamento do ruído.

No Desporto, “Ecotrail reúne atletas de 18 nacionalidades”. Prova realiza-se no fim-de-semana e conta com 373 inscritos.

