Comercialização de Vinho da Madeira caiu 8,9% em valor

A comercialização de vinho da Madeira rondou os 2.175,7 mil litros, nos primeiros nove meses deste ano, traduzindo-se em receitas de primeira venda que rondaram os 14,4 milhões de euros. Comparativamente ao período homólogo, registaram-se crescimentos de 1,5% na quantidade, mas uma queda em valor de 8,9%, segundo os dados fornecidos pelo IVBAM - Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira.

Entre Janeiro e Setembro de 2024, a comercialização no mercado português atingiu os 454,2 mil litros e rendeu 4,1 milhões de euros (-0,4% e -1,0% respectivamente no período homólogo) dos quais 352,2 mil litros e 3,3 milhões de euros são das vendas efectuadas na Região Autónoma da Madeira, revela a Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

As exportações para os países da União Europeia totalizaram 1,1 milhões de litros, gerando uma valorização de 4,8 milhões de euros, o que representou variações homólogas de +3,7% em volume e de +1,3%, em valor. Por sua vez, as exportações para os países terceiros fixaram-se nos 650,2 mil litros, produzindo uma receita de 5,5 milhões de euros, traduzindo variações de -0,6% e -20,6%, respectivamente.

Mercados austríaco e neerlandês a crescer e o alemão em queda

Nos países da União Europeia (UE), destaque para os aumentos significativos nos mercados austríaco e neerlandês, sendo que as vendas para o mercado francês - que continua a ser o mercado mais importante no conjunto dos países da UE – também cresceram, assinalando-se variações de +9,7% e +8,5%, na quantidade e em valor, respectivamente. Pela negativa, registe-se o desempenho da Alemanha, com variações de -19,3% e -11,3%, pela mesma ordem, na quantidade e valor.

Quebras na exportação para o Reino Unido e EUA

No que respeita aos países extracomunitários, dos três mercados mais importantes, o japonês foi aquele que registou uma evolução menos desfavorável, embora mista, com um aumento de 8,5% nas quantidades e uma redução de 7,0% em valor. Determinantes para a redução global, pelo seu peso, foram as quebras nas vendas para os Estados Unidos (-5,4% na quantidade e -27,9% em valor) e para o Reino Unido (-21,7% na quantidade e -32,9% em valor).

Do total comercializado nestes nove meses, 74,6% correspondeu a vinho engarrafado, vendido em média a 7,93 euros/litro (8,81 euros/litro nos primeiros nove meses de 2023). O restante vinho foi vendido a granel a um preço médio de 2,85 euros/litro (mais 0,03 euros/litro que em período homólogo), refere a DREM.

"Reduzindo a análise ao 3.º trimestre de 2024, a comercialização de vinho da Madeira, rondou os 622,1 mil litros, o que se traduziu em receitas de primeira venda que rondaram os 4,5 milhões de euros". Comparativamente ao período homólogo, registaram-se quebras de 2,0% e de 9,1% na quantidade e em valor, respectivamente.