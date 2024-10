GRD Leça SPAR conquista título europeu em pleno 'areal' do Porto Santo

O GRD Leça SPAR é o grande vencedor da Taça dos Campeões da Europa de andebol de praia, na 'variante' masculina.

Na grande final e diante dos vencedores da edição de 2023, os dinamarqueses do Rodby Beach Boys, a equipa portuguesa festejou o título após um jogo emocionante que apenas ficou decidido no terceiro parcial (shoot out). Os portugueses venceram o primeiro período por 27-26, para depois perderem por 19-16 no segundo parcial.

Já na luta pelas 'grandes penalidades', jogador contra guarda-redes a formação lusa foi mais feliz vencendo por 9-8 e festejando assim o título de campeão da Europa de clubes.