Chuva e vento nas previsões para este domingo

O Arquipélago da Madeira estará hoje com chuva, previsão há dias feita pelo IPMA, situação que deverá ser ainda marcada pelo vento e por agitação marítima forte.

Aliás, segundo a Capitania do Porto do Funchal, seguindo indicação do Instituto Português do mar e da Atmosfera, há aviso para alguma ondulação. Se o aviso amarelo para a precipitação já não está em vigor, pelo contrário a agitação marítima vigora desde ontem à tarde.

Assim, a previsão aponta para céu geralmente muito nublado, com aguaceiros, mais frequentes na vertente norte e nas terras

altas da ilha da Madeira, acompanhado de vento moderado (20 a 30 km/h) de noroeste, soprando moderado a forte (30 a 40 km/h) nas terras altas da ilha da Madeira até final da tarde.

No Funchal, o mesmo cenário de céu geralmente muito nublado, com aguaceiros, mas menos ventoso, que será fraco (inferior a 15 km/h).

Já no mar, a costa Norte terá ondas de norte/noroeste com 3,5 a 4,5 metros, diminuindo gradualmente para 2,5 a 3 metros, e na costa Sul as ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros, sendo 1,5 a 2,5 metros na parte oeste da ilha da Madeira até ao início da tarde.

Por fim, a temperatura da água do mar que rondará 23/24º Celsius, mas como já vimos não estará muito convidativo.