Marítimo busca mais uma vitória nas 'Terras de Viriato'

O CS Marítimo regressa hoje à competição na II Liga para defrontar o Académico de Viseu, depois de na jornada passada ter vencido o FC Porto B. O objectivo, como não pode deixar de ser, passa pela vitória.

Se o conseguir ultrapassará este mesmo adversário e poderá, com a conjugação de resultados desta 8.ª jornada, dar um pulo na classificação, aproximando-se dos lugares cimeiros. À entrada desta ronda a equipa madeirense ocupa o 12.º lugar com 9 pontos.

Silas, que entrou com o pé esquerdo aos comandos do Marítimo, com derrota em casa (1-2) com o Alverca, empatou (1-1) no segundo jogo com a União de Leiria, procura agora manter o resultado positivo da 7.ª jornada.

O jogo decorre pelas 15h30 no Estádio do Fontelo.

Outros assuntos em agenda

08h00 - Na praia do Porto Santo continua a decorrer a Taça dos Campeões da Europa de andebol de praia

08h30 - 12h00 Madeira Island SUP Challenge, com provas de sub12, sub15, sub18 e Open/Elite, a decorrer na Baía do Funchal



13h30 - Cerimónia de entrega de prémios da 12.ª edição do KV do Fanal, à frente ao Posto Florestal do Fanal

15h00 - AD Machico - AD Marco para o Campeonato de Portugal, a decorrer no Estádio de Machico

18h00 - Concerto "Isto é Associação Xarabanda", que terá lugar no Teatro Municipal Baltazar Dias. Pode ainda adquirir bilhetes aqui

22h30 - Festival Agrícola e Repentista da Madeira, com actuação da reconhecida banda Quinta do Bill

Efemérides

Estes são os principais acontecimentos registados na História neste mesmo dia 13 de Outubro, este que é o Dia Internacional para a Prevenção dos Desastres Naturais, Dia Mundial do Cancro da Mama Metastático, Dia Internacional para a Redução do Risco de Catástrofes, Dia Internacional sem Sutiã e Dia do Peregrino.

1666 - Morre, com 57 anos, o escritor D. Francisco Manuel de Melo, autor das "Obras Métricas".

1822 - D. Pedro é aclamado imperador do Brasil.

1882 - É inaugurada, no Porto, a Associação de Jornalistas e Homens de Letras.

1889 - Revolta Boer na África do Sul.

1909 - Nasce o compositor e pianista de jazz norte-americano Arthur Tatum, Jr., Art Tatum.

1912 - O Presidente da República Portuguesa, Manuel de Arriaga, coloca a primeira pedra no edifício de A Voz do Operário, em Lisboa.

1917 - Relato da sexta e última aparição de Fátima e do chamado Milagre do Sol, pelos três pastores e pessoas mobilizadas nos seis meses anteriores.

1921 - Realiza-se a primeira missa campal em Fátima.

- Nasce Yves Montand, ator e cantor francês de origem italiana.

1923 - Ancara passa a capital da Turquia.

1925 - Nasce Margaret Thatcher, líder do Partido Conservador e primeira-ministra do Reino Unido de maio de 1979 a novembro de 1990.

1930 - O bispo de Leiria, José Alves Correia, considera dignas de crédito as aparições de Fátima, em carta pastoral.

1941 - Nasce o cantor e compositor norte-americano Paul Simon.

1943 - II Guerra Mundial. Itália declara guerra à Alemanha, antiga aliada no Eixo.

1961 - Em carta aberta ao Governo de Oliveira Salazar, o líder do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), Amílcar Cabral, pede uma solução pacífica para a autodeterminação dos povos da Guiné e Cabo Verde.

1969 - Começa a campanha eleitoral para a Assembleia Nacional. Apresentam-se, pela Oposição Democrática, listas da Comissão Eleitoral de Unidade Democrática (CEUD) em Lisboa, Porto e Braga, e coligações de católicos, liberais e monárquicos, noutros círculos do país.

1970 - Canadá e China estabelecem relações diplomáticas.

1972 - Morrem 176 pessoas na queda de um avião comercial soviético perto do aeroporto de Moscovo, Rússia.

1973 - O futebolista Eusébio faz o seu último jogo pela seleção portuguesa.

1978 - Começa o Conclave de Cardeais para a eleição do sucessor do Papa João Paulo I.

1980 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído ao arquiteto argentino Adolfo Pérez Esquível, cofundador da Assembleia Permanente para os Direitos Humanos.

1982 - Imposição da lei marcial na Polónia. Os trabalhadores dos estaleiros de Gdansk regressam ao trabalho.- O Prémio Nobel da Paz é atribuído ao diplomata mexicano Alonso García Robles e à diplomata sueca Alva Myrdal, pelo trabalho para o desarmamento e zonas livres de armas nucleares.

1987 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído ao Presidente da Costa Rica, Oscar Arias Sánchez, pelo seu trabalho pela paz duradoura na América Central (Plano Arias).

1988 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído, pela primeira vez, a um escritor de língua árabe, o egípcio Naguib Mahfouz, autor de "A Viela de Midaq".

1990 - Morre, aos 78 anos, o político vietnamita Phan Dinh Khai, Le Duc Tho, negociador do acordo de cessar-fogo de 1973, recusou o Prémio Nobel da Paz em 1973, igualmente atribuído ao secretário de Estado da Administração Nixon, Henry Kissinger.

1994 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao escritor japonês Kenzaburo Oe, autor de "Um Eco do Céu" e "Dias Tranquilos".- O Iraque admite a possibilidade de reconhecer a soberania do Kuwait e das suas fronteiras.

1995 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído ao cientista britânico nascido na Polónia Joseph Rotblat, em conjunto com a organização de luta contra as armas nucleares, Movimento Pugwash, de que foi um dos fundadores em 1957.

1996 - Eleições regionais. O PS-Açores, com Carlos César, vence, pela primeira vez na Região Autónoma. O PSD-Madeira alcança a sexta vitória com Alberto João Jardim.

1998 - O Prémio Nobel da Física é atribuído ao norte-americano Robert C. Laughlin, ao chinês Daniel de Tsui e ao alemão Horst Stroernner, pela descoberta de uma nova forma de fluido quântico.

- O Prémio Nobel da Química é atribuído ao norte-americano nascido na Áustria Walter Khone e ao britânico John A. Pople.2004

- O Presidente da República, Jorge Sampaio, recebe o Prémio Carlos V da Coroa de Espanha, numa cerimónia no Mosteiro de Yuste, pelo empenho nos ideais europeus.

- Morre, com 69 anos, Maria Rosa Colaço, escritora e pedagoga, autora de "A Criança e a Vida", "O Espanta-Pardais", Prémio Soeiro Pereira Gomes.

2005 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao dramaturgo britânico Harold Pinter.

2006 - A tenente Mónica Martins torna-se a primeira mulher piloto da Marinha Portuguesa.

Foto DR/Mónica Martins/Marinha Portuguesa/XTwitter

- O Prémio Nobel da Paz é atribuído ao pioneiro do microcrédito no Bangladesh, Muhammad Yunus, e ao Banco Grameen, que fundou.

- O ministro dos Negócios Estrangeiros sul-coreano, Ban Ki-moon, é eleito secretário-geral das Nações Unidas (ONU), sucedendo a Kofi Annan a 01 de janeiro de 2007.

- Morre, com 88 anos, Mason Andrews, ginecologista norte-americano, pioneiro da investigação sobre a fertilização "in vitro" nos Estados Unidos.

2008 - O professor e economista britânico Paul Krugman é distinguido com o Prémio Nobel da Economia, tendo-se notabilizado como um dos autores da Teoria "New Trade", uma revolução na forma de pensar o comércio internacional.

- A Federação Internacional do Automóvel (FIA) aprova o novo Autódromo do Algarve, que pode começar a receber provas.

2010 - Florencio Ávalos é o primeiro homem a sair debaixo de terra (00:00, horas locais) na sequência da operação de salvamento dos 33 homens soterrados pelo desabamento de uma mina de ouro e cobre em São José, perto de Copiacó, no Chile. Luís Urzúa é o último (21:55). Seguem-se os seis membros da equipa de salvamento.

2011 - O primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, anuncia o novo pacote de austeridade previsto no Orçamento do Estado para 2012, que elimina os subsídios de Natal e férias para os funcionários públicos e para as pensões acima de mil euros até final de 2013.

Foto Arquivo/Pedro Rocha/Global Imagens

2012 - Milhares de pessoas juntam-se na Praça de Espanha numa manifestação que se associa ao apelo "Que se lixe a troika! Queremos as nossas vidas!".

- Milhares de manifestantes da CGTP-IN concentram-se na Praça da Figueira, em Lisboa, a exigir a demissão do Governo e o direito ao emprego, numa manifestação que termina em frente ao parlamento.

2014 - O Prémio Nobel da Economia é atribuído ao economista francês Jean Tirole, pela sua análise do poder de mercado e regulação.

2015 - Investigadores internacionais concluem que o avião da Malaysian Airlines com o código de voo MH17 foi abatido por um míssil BUK, de fabrico russo, disparado do leste da Ucrânia.

- Steve MacKay, lendário saxofonista norte-americano dos The Stooges, morre aos 66 anos.

2016 - O antigo primeiro-ministro português António Guterres é aclamado como novo secretário-geral das Nações Unidas (ONU), numa sessão da Assembleia Geral da ONU que ratificou a escolha feita pelo Conselho de Segurança em 05 de outubro.

- O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao músico norte-americano Robert Zimmerman, Bob Dylan, por ter criado novas formas de expressão poéticas no quadro da grande tradição da música americana.

- O ex-Presidente brasileiro, Lula da Silva, é constituído arguido pela terceira vez, desta feita por suspeitas de organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de influência e corrupção em negócios em Angola, segundo a imprensa brasileira.

- Morre, aos 90 anos, Dario Fo, escritor italiano, Prémio Nobel da Literatura em 1997.

- Morre Bhumibol Adulyadej, Rei da Tailândia, aos 88 anos.

2018 - O Papa Francisco expulsa do sacerdócio os bispos chilenos José Francisco Cox, de 85 anos, e Iquique Marco Antonio Ordenes, de 54 anos, acusados de abusos sexuais contra menores.

- A tempestade Leslie atravessa Portugal continental e provoca 28 feridos ligeiros e 61 desalojados em dois dias, causando danos superiores a 80 milhões de euros, segundo dados preliminares dos municípios mais afetados.

2019 - O Governo do Equador e o movimento indígena chegam a um acordo para revogar o decreto 883, que eliminou o subsídio ao combustível e causou uma onda de protestos no país.

- A atleta queniana Brigid Kosgei bate o recorde mundial da maratona ao correr a distância em 2:14.04 horas, em Chicago, Estados Unidos, fazendo cair a marca de 2:15.25 fixada pela britânica Paula Radcliffe em 2003.

2020 - A Organização Mundial do Comércio (OMC) autoriza a União Europeia a avançar com tarifas retaliatórias de 3,4 mil milhões de euros contra os Estados Unidos, no caso que opõe os dois blocos por ajudas diretas à aviação.

- Morre, aos 73 anos, Augusto Matine, futebolista internacional português, jogou pelo Benfica e Vitória de Setúbal.

- Morre, aos 83 anos, Virgílio Góis, cantor e acordeonista que se destacou na interpretação local de música portuguesa na Venezuela.

- Morre, aos 74 anos, Augusto Torres Boucinha, economista, deputado pelo CDS-PP na VII legislatura.

2021 - O filme "Zé Pedro Rock 'n' Roll", de Diogo Varela Silva, vence o prémio de Melhor Documentário Internacional no festival de cinema punk de Los Angeles, Estados Unidos.

- Morre, com 67 anos, Alexandre Mendonça, padre, diretor da Missão Católica Portuguesa, que, durante mais de 33 anos de sacerdócio, se destacou como mentor da comunidade luso venezuelana.

2022 - O secretário adjunto do Conselho de Segurança da Federação Russa, Alexander Venediktov, avisa que uma eventual entrada da Ucrânia na NATO será um passo suicida que levará a uma terceira guerra mundial, de que as autoridades de Kiev e a Aliança Atlântica estão conscientes.

- A ministra da Defesa, Helena Carreiras, anuncia o envio para Ucrânia de seis helicópteros Kamov de combate a incêndios, atualmente sem licença para operar por serem de origem russa e um dos quais inoperacional.

2023 - O painel "Avestruzes Bailarinas do filme 'Fantasia' de Walt Disney", de Paula Rego, é leiloado em Londres por 3,5 milhões de euros, um novo recorde para uma obra da artista portuguesa, segundo a leiloeira Christie's.

- Morre, aos 80 anos, Louise Elisabeth Glück, escritora norte-americana, Prémio Nobel da Literatura em 2020 "pela sua inconfundível voz poética que, com austera beleza, torna universal a existência individual". Recebeu ainda o Pulitzer, em 1993, por "Íris Selvagem" e a Medalha de Humanidades, em 2015, entre outros galardões.

Este é o ducentésimo octogésimo sétimo dia do ano. Faltam 79 dias para o termo de 2024.

